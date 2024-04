Qué hacer esta semana en Madrid: el debut teatral de David Trueba, conciertos de La Radio Encendida, la Muestra de Cine Lésbico...

Dónde : Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52)

¿Qué música le pondrías a la Habitación de hotel de Edward Hopper ? ¿Y a la Mujer en el baño de Roy Lichtenstein ? ¿Te imaginas qué podría sonar de fondo mientras el Arlequín de Picasso se miraba en el espejo? El Museo Thyssen organiza este sábado un concierto muy especial dentro del programa Artes Cruzadas, en el que diferentes artistas de música urbana y electrónica experimental le pondrán sonido a varias obras que allí se exponen . Enfocado a público joven, los músicos seleccionados para la iniciativa también lo son. Bohemia , Kyros DTB , Ter y Manu Manute reinterpretarán las piezas seleccionadas para la ocasión y, junto a ellos, intervendrá la poeta y creadora escénica Elsa Moreno , del colectivo Masquepalabras . Este concierto tan particular estará acompañado de la proyección de las fotografías de McGregor.

Helen Hester y Nick Srnicek han escrito uno de los ensayos más interesantes de los últimos años, cuya temática, la falta de tiempo libre, parece el mal endémico de las sociedades contemporáneas. ¿Por qué, si vivimos rodeados de tecnologías de todo tipo, estas no contribuyen a aligerar ciertas cargas de trabajo para que tengamos más horas libres? Ambos autores analizan los vínculos entre hogar y tecnología para desentrañar qué hay detrás de esta paradoja y qué cambios sociales y políticos hacen falta para que las máquinas realmente nos ayuden a reducir las horas de trabajo y nos permitan tener más tiempo para lo que queramos. El ensayo Después del trabajo: Una historia del hogar y de la lucha por el tiempo libre acaba de traducirse al español y, este sábado, Hester estará en Madrid presentándolo junto a Marta Peirano en el Ateneo La Maliciosa.

Dónde : Ateneo La Maliciosa (c/ Peñuelas, 12)

Once horas de música sin interrupción. Ese es el planazo que, como cada año por estas fechas, nos trae La Casa Encendida y, además, de forma gratuita. La Radio Encendida es una celebración de la escena musical nacional , que reúne en su programación a artistas consagrados junto con bandas emergentes. En esta edición, que es ya la vigésima, este maratón musical contará con figuras como Christina Rosenvinge , Califato 3/4 , Judeline , Sofía Comas , Rozalén , Vicente Navarro , Repion , Viva Belgrado , Grande Amore o Nat Simons , entre muchas otras. Los conciertos comenzarán al mediodía y se alargarán hasta la noche y se repartirán entre el Patio y el Auditorio. Además, en otros espacios de La Casa Encendida habrá conciertos sorpresa de pequeño formato a lo largo de toda la jornada.

CINE. XIII Muestra de Cine Lésbico de Madrid

Para muchas personas LGBTIQ+, la adolescencia no siempre es una etapa fácil ni una en la que hayan podido vivir su sexualidad tal y como les hubiera gustado. Por eso, en muchas ocasiones, se habla de que sus adolescencias fueron robadas o estuvieron silenciadas. De ahí que, la Muestra de Cine Lésbico de Madrid haya elegido las fiestas de graduación estadounidenses como temática para la edición de este año, una manera de rendirle homenaje a todas esas personas que no pudieron disfrutar de su adolescencia a causa de la homofobia o del estigma que sentían que había sobre su orientación sexual o su identidad de género. En la programación de este año encontramos títulos como Lesvia, de la directora griega Tzeli Hadjidimitriou, À mon seul désir, de Lucie Borleteau o el documental Alex & Munchie: Contra o cisheteropatriarcado, de Xácia Ceive & Carmen Granxeiro. La muestra cuenta también con una sección dedicada al cortometraje y se proyectará Go Fish de Rose Trouche, un clásico noventero del cine lésbico, que este año celebra el 30º aniversario de su estreno.