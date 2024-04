"Cuando una mujer levanta la mano, hay muchísimas otras detrás": el mundo del teatro respalda a las mujeres que han denunciado a Ramón Paso por delitos sexuales

Este jueves, gran parte de la profesión teatral se daba cita en el Teatro de la Comedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, para asistir a la presentación de la 47ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico Almagro, certamen que dirige Irene Pardo y que se celebrará del 4 al 28 de julio. En el patio de butacas, actores, actrices, directores de escena, dramaturgos o gestores culturales, que, antes de comenzar el acto, han valorado la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado contra el dramaturgo y director teatral Ramón Paso por delitos sexuales contra varias jóvenes de entre 18 y 25 años. Entre los asistentes, la directora general del Instituto Nacional de Artes Escénicas (Inaem), Paz Santa Cecilia; actores y actrices como Pepe Viyuela (que recibía un fuerte aplauso por parte del patio de butacas), Celia Freijeiro o Pepón Nieto; y directores y dramaturgos como Mariano Llorente, María Folguera, Laila Ripoll, Eduardo Vasco, Natalia Menéndez o Luis Luque. Un buen número de ellos ha compartido con este diario su valoración sobre la denuncia de la Fiscalía contra Ramón Paso, mostrando su apoyo y solidaridad con las mujeres que han denunciado al director y dramaturgo.

Paz Santa Cecilia, directora general del INAEM: “Yo me solidarizo (con estas 14 mujeres) exactamente igual que cuando no sucede dentro de las artes escénicas, ya sea en el cine o en cualquier otro ámbito. Para mí es igual de grave. Lo que me sorprende es que, por lo que he visto en la noticia, esto haya ocurrido entre 2018 y 2023, cuando esto ya formaba parte del dominio público, es decir, ya estaba en todas partes. Me ha sorprendido que sea tan reciente. Y cuando una mujer levanta la mano, ya sabes, hay muchísimas otras detrás”.

Irene Pardo, directora del Festival de Almagro: “Creo en la presunción de inocencia, pero hay una Fiscalía que ha abierto una causa a raíz de las declaraciones de 14 mujeres y yo quiero ponerme del lado de las víctimas porque son muchos años en los que hemos sufrido situaciones de abuso, no necesariamente de abuso sexual, que también, pero de abuso de poder y por la presunción de inocencia nunca se han denunciado. Y también porque nos pone a las mujeres siempre en un sitio de no verdad. Y creo que eso, de alguna manera, tiene que cambiar. Debemos poder sentirnos libres para, ante cualquier acto que suponga un abuso contra la mujer, poder denunciarlo. Y esto solo sucede cuando se visibiliza. Ojalá que todo se aclare y todo se resuelva, pero es muy difícil dar el paso. Y yo lo sé bien. Es muy difícil dar un paso para denunciar, desde la posición de una mujer, situaciones de abuso de poder y mucho más de abuso sexual”.

El director y dramaturgo denunciado, Ramón Paso. / ARCHIVO

Jesús Cimarro, empresario teatral, fundador de Pentación: “En el Teatro Reina Victoria ha habido funciones de Ramón Paso los lunes, pero yo no las he programado, a mí me alquilaba la sala una empresa que no es suya, no era PasoAzorín, sino la empresa de Luis Álvarez. Y ayer comuniqué que, como empresario del teatro, no volvería a programar un espectáculo suyo hasta que haya sentencia. Creo que es una situación muy grave y que catorce personas denuncien a un dramaturgo por abusos sexuales es para tomárselo muy en serio y pinta muy mal. Evidentemente, la presunción de inocencia existe, pero no pinta bien. A mí me parece muy bien lo que se ha hecho, si ocurre una situación de estas características hay que denunciarlo”. (La obra ‘Sueño de una noche de verano’, de Shakespeare, dirigida por Ramón Paso, estaba programada en el Teatro Reina Victoria todos los lunes, hasta el 27 de mayo)

Luis Luque, dramaturgo, director de escena y director de la Nave 10 de Matadero: “Lo que siento es vergüenza como profesional de las artes escénicas, como director de escena y como hombre. Todo mi apoyo a las mujeres que han denunciado, y animo a todas y todos los profesionales a que denuncien para eliminar de las artes escénicas las manos machistas, las actitudes de poder sobre nuestras profesionales y para quitar nuestras manos sobre ellas”.

Laila Ripoll, directora de escena y dramaturga, exdirectora del Teatro Fernán Gómez de Madrid: “¿Qué voy a decir? Se queda una de piedra, sobre todo porque son 14 las mujeres que han denunciado. O sea, no es que haya dos. Es que era una cosa continuada y como una especie de costumbre. Y ya es hora de que empecemos a dar el puñetazo encima de la mesa y decir hasta aquí. Ya es momento de decir que se acabó porque esto lleva pasando toda la vida y los que tenemos ahora una edad, nos lo hemos comido con patatas pensando que era lo normal y está bien no normalizarlo”.

Mariano Llorente, actor, director de escena y dramaturgo: "En estos casos me gustaría poder decir que hay que esperar, pero claro, 14 denuncias son muchas, son muchas. ¿Cuántas cosas de estas estarán ocultas o habrán pasado y no estallan? Creo que estamos en un buen momento en el que las mujeres pueden decir hasta aquí, y eso me alegra, pero me deja desolado que ocurra, que siga ocurriendo. Me deja desolado que una persona, un colega de profesión… me deja desolado que siga ocurriendo. Pero hay que estar muy, muy, muy alerta porque parece que esto no acaba".

María Folguera, dramaturga, directora de escena y exdirectora del Teatro Circo Price de Madrid: “Creo que todos los ámbitos laborales han sido o son todavía un lugar de tensión, porque sigue habiendo, evidentemente, muchos ejes de poder que los atraviesan, tanto en la cultura como en cualquier otro ámbito, y es importante que surjan voces y que haya movimiento y que haya reacción, que haya declaraciones y que vayamos normalizando también el hecho de responder, que muchas veces toleramos en el día a día por no conflictuar gestos incómodos o incluso dinámicas ya muy perversas y muy establecidas. Por el bien del proyecto o por el bien del equipo optamos por seguir la corriente o por silenciar, y para todos y todas yo creo que es un ejercicio muy intenso el hecho de abordarlo, el hecho de responder de vuelta. Yo agradezco a las personas que se atreven a dar los primeros pasos, que establecen ese primer caso que sirve de referente para los casos posteriores. Maduramos todos en conjunto, esto es un proceso, no hay una manera de hacerlo bien a secas, hay una manera de hacerlo entre todos para ir transformando una cultura”.

Ana Zamora, directora de la compañía Nao D’Amores: “La noticia es terrorífica, es una cosa horrorosa. Lo que pasa es que yo soy de las que pongo la presunción de inocencia siempre por delante. Pero es terrible, eso es cierto, y es tan gravísimo que vamos a ver, que se ponga sobre la mesa el análisis de los hechos”.

Joseba Gil, productor teatral: “Me parece que, primero, la inocencia hay que presumírsela, pero evidentemente hay que investigar eso a saco, al cien por cien, a tope, y si evidentemente se demuestra todo lo que han denunciado las víctimas, que le caiga el peso de la ley”.

Ana Belén Santiago, directora artística del Teatro del Barrio: “No conozco a Ramón Paso pero, desde luego, 14 mujeres en un acto de valentía como este, que supone enfrentarte a una denuncia, además interviniendo la fiscalía, está muy lejos de tener que ver con la rumorología. Hemos de reconocer que, igual que en la sociedad, en el sector escénico operan formas de opresión machistas, evidentemente, y hay que agradecer la valentía de estas mujeres que denuncian situaciones de abuso porque creo que ayudan a todo el sector y a la sociedad en general”.