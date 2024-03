Qué hacer en Madrid esta semana: 'El verdugo', Sombra Madrid, 'Shrek', Lynda Benglis...

'La madre' Aitana Sánchez- Gijón se mete en el papel de Anne, una madre que ha consagrado su vida al cuidado de su hijo y que, cuando este se hace mayor y se va de casa, se encuentra frente a frente con la relación que tiene con su marido y con el desafío de entender cuál es verdaderamente su identidad. Esta comedia negra de Florian Zeller, dirigida por Juan Carlos Fisher, es la historia de una mujer que siente que se ha quedado vacía y que tiene un miedo atroz a la soledad. Una obra que nos invita a pensar sobre los límites del amor y sobre lo que ocurre cuando vivimos nuestras vidas a través de las de otras personas. La madre forma parte de la trilogía familiar de Zeller, que se completa con las obras El padre y El hijo.

Más información Cuándo: Del 6 de marzo al 12 de mayo Dónde: Teatro Pavón (Embajadores, 9) Precio: Desde 24 euros Link: <u>https://elpavonteatro.es/programacion/la-madre/</u>

Lynda Benglis Esta es la primera vez que la obra de la escultora estadounidense Lynda Benglis puede verse en España. El jardín de Banca March acoge varias de sus piezas monumentales, cuatro fuentes que se inspiran en formas de la naturaleza y que, junto al agua que fluye a través de ellas, se erigen como símbolos capaces de evocar el concepto de sostenibilidad. La artista Lynda Benglis lleva produciendo fuentes desde 1984, cuando hizo la primera para la Exposición Mundial de Luisiana, a la que tituló The Wave of the World. Restaurada y modificada por la propia artista, esta pieza es una de las cuatro que se exponen ahora en Madrid, rebautizada como Crescendo. Para visitarlas, se puede acudir de forma gratuita a la sede madrileña de Banca March, que abrirá sus puertas dos días por semana hasta el mes de junio.

Más información Cuándo: Del 5 de marzo al 30 de junio Dónde: Jardín Banca March (Castelló, 75) Precio: Gratuito (con reserva previa) Link: <u>https://www.bancamarch.es/es/actualidad/exposicion-lynda-benglis/</u>

'Wet Dreams. Mayrit 2024' El agua es mucho más que un recurso esencial para la vida. Su importancia es tal, que juega un papel determinante en las relaciones que los seres humanos tenemos con nuestro entorno. Esta muestra, que inaugura la tercera Bienal de Diseño y Arquitectura de Madrid (<u>MAYRIT</u>), reúne las obras de varios creadores y colectivos que exploran las relaciones del agua con la salud de los seres humanos y la del planeta, su relevancia en la fertilidad del territorio, su papel en la arquitectura o el urbanismo, adentrándose incluso en nuestras propias lágrimas y fluidos corporales e indagando en sus propiedades como materiales de diseño. Comisariada por Marina Otero Verzier, la exposición se completa con un programa de actividades, charlas y talleres que se irán anunciando en los próximos meses.

Más información Cuándo: Del 9 de marzo al 25 de agosto Dónde: CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1) Precio: Gratuito Link: <u>https://www.centrocentro.org/exposicion/wet-dreams</u>

'Shrek' Es, sin duda, el ogro más famoso del cine y el que nos robó el corazón a principios de los dosmiles. Shrek nos habla sobre el valor de ser distinto a los demás, la importancia de la amistad y cómo esta logra que nos deshagamos de capas y capas de protección frente al mundo. Nos vuelve más vulnerables, pero también más abiertos a que nos pasen cosas buenas. Este domingo tenemos la oportunidad de ver en pantalla grande esta historia de ogros y princesas de lo más sui generis en Autocine Madrid. Además de la proyección, nos podremos sumar a alguna de las actividades que se han organizado en torno a ella, como el concurso de comer picante o el de beber cerveza con eructo final, así como hacernos con unas palomitas de color verde para disfrutar de la película.

Más información Cuándo: 10 de marzo a las 20:30 Dónde: Autocine Madrid (Isla de Java, 2) Precio: 7 euros Link: <u>https://autocines.com/cartelera-cine/shrek/</u>

'Thyssen: el noveno pasajero' Elisa McCausland y Diego Salgado coordinan y moderan este ciclo de encuentros dedicado al mundo del cómic y a su relación con la pintura de los dos últimos siglos, que podemos ver representada en las colecciones del Museo Thyssen-Bornemisza. El ciclo comienza este mes de marzo, pero se extenderá hasta abril y consta de seis sesiones. Cada una de estas sesiones tendrá como invitado a una gran figura del cómic y se centrará en diferentes aspectos formales, temáticos, históricos y sociológicos. Daniel Torres, Sergio García, Ana Miralles, Paco Roca, Ana Penyas y Laura Pérez Vernetti hablarán de temas como qué figuras de la pintura han estado vinculadas de alguna manera con el cómic, la interpretación del cuerpo humano y sus texturas, la gestión del color y los espacios o cómo se han reflejado las demandas de las mujeres en ambas disciplinas.

Más información Cuándo: 13 y 20 de marzo, 3, 10, 17 y 24 de abril Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8) Precio: Gratuito Link: <u>https://www.museothyssen.org/actividades/thyssen-noveno-pasajero-artistas-comic</u>

Sombra Madrid ¡Madrid estrena festival de cine fantástico! A partir del próximo miércoles se celebra en la capital la primera edición de Sombra, después de llevar ya unas cuantas a sus espaldas en Murcia, la ciudad que lo vio nacer allá por 2010. En la programación encontramos títulos para los amantes del género en sus diferentes vertientes: terror de todo tipo y ciencia ficción. El evento estrella del festival es la proyección de <em><u>Rojo oscuro</u></em> de Dario Argento con música en directo a cargo de Goblin, la formación que compuso su banda sonora. Además, Richard Stanley presentará Color Out Of Space, la película basada en el relato homónimo de H. P. Lovecraft, habrá un encuentro con Peter Milligan y Jaume Balagueró presentará en la Sala Berlanga las proyecciones de Días Sin Luz y Los Sin Nombre. Y para quien no quiera o no pueda esperar a que dé comienzo el festival, este fin de semana los Cines Paz acogen el Pre-Sombra, programando Darkman y Tiburón.

Más información Cuándo: Del 13 al 17 de marzo Dónde: Diferentes espacios Precio: Varía en función de la actividad Link: <u>https://sombramadrid.com/</u>

'El verdugo' El verdugo es una de las películas más populares de Berlanga, pero seguro que nunca imaginaste que podrías verla adaptada al teatro de títeres. Ángel Calvente, que está al frente de El Espejo Negro —una compañía de títeres para adultos con treinta años de historia— lleva al Teatro de La Abadía esta versión con marionetas que es totalmente fiel a la esencia de la película protagonizada por Pepe Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella y José Luis López Vázquez. El argumento es el mismo que el de la película: José Luis, empleado de una funeraria, se casa con la hija del verdugo Amadeo. Para poder conservar la casa que le corresponde por su condición de funcionario a pesar de estar a punto de jubilarse, Amadeo convence a José Luis de que aprenda el oficio de verdugo y continúe con el legado familiar. Pero el pobre José Luis está hecho de otra pasta. Esta obra es una manera original y muy diferente de acercarse a una de las historias tragicómicas más célebres de nuestro cine.

Más información Cuándo: Del 13 al 24 de marzo Dónde: Teatro de La Abadía (Fernández de los Ríos, 42) Precio: 24 euros Link: <u>https://www.teatroabadia.com/espectaculo/el-verdugo/</u>

Muestra de Cine Francófono Québec, Bélgica, Suiza, Francia, Luxemburgo, Rumanía, Líbano, Senegal y Túnez son los países de los que proceden las once películas que forman parte de la programación de la 9ª Muestra de Cine Francófono de Madrid. La Cineteca acogerá todas las proyecciones de la muestra, que este año cuenta con una gran presencia de cine documental gracias a títulos como Dancing On The Edge Of A Volcano de Cyril Aris y Le balai libéré de Coline Grando —ambas se estrenan en Madrid en el marco de esta Muestra—, el premiado Bye Bye Tiberias de Lina Soualem y el ganador del César 2024 a mejor documental Las Cuatro hijas de Kaouther Ben Hania. También tendrá lugar el preestreno de Ru de Charles-Olivier Michaud, el estreno en cine de Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand y la proyección de la fantástica Mandabi de Ousmane Sembène.