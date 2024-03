Qué hacer en Madrid esta semana: Ian Cheng, 'Espectro dorado', Teatralia, 'La vestimenta'...

'Las redes de la tarde'

En 1943, Maya Deren realizó Meshes of the Afternoon, un cortometraje experimental de corte surrealista donde, a medida que avanzamos en la historia, se vuelve más difícil diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Inspirándose en el título de esta obra de Deren, Cineteca organiza un ciclo de películas de cuatro artistas plásticas y visuales que, a lo largo de sus carreras, han incursionado en el ámbito cinematográfico. La programación incluye dos largometrajes de Valie Export (Invisible Adversaries y The Practice Of Love), y cortometrajes de Maria Lassnig, Carolee Schneemann y Deborah Stratman. Se enmarca dentro de la programación de la <u>Semana del Arte</u> de Matadero Madrid.