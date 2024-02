Qué hacer en Madrid esta semana: Hens, Marie Curie, John Waters, Jordi Socías...

Estamos en año olímpico y acabamos de dejar atrás un Mundial, que ha sido especialmente importante para el fútbol femenino y para las jugadoras. No solo consiguieron una victoria deportiva, sino que también pusieron sobre la mesa la discriminación que viven en su día a día, dejando claro que en ciertos campos del deporte aún queda mucho por hacer. Esta obra, escrita por Fátima Delgado y dirigida por Jana Pacheco, tiene como protagonista a Alba, una atleta intersexual, a la que el hecho de no encajar en el binarismo de género le podría acabar costando su carrera deportiva. Acompañada por su entrenadora, Alba tendrá que enfrentarse a la rigidez de las instituciones deportivas, que tratan de impedirle hacer lo que más disfruta en el mundo: correr.

'Lo que ellas vieron. Fotolibros históricos realizados por mujeres, 1843-1999'

La Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía ha rebuscado entre sus fondos para sacar a la luz decenas de fotolibros realizados por mujeres, que ahora se exponen para que podamos verlos y conocer a sus autoras. Estas mujeres, muy a menudo, no se consideraban a sí mismas fotógrafas o artistas, de ahí que su obra no haya tenido la difusión que merecía e incluso que ni siquiera se haya llegado a documentar su existencia. Cuando se realizan exposiciones o antologías de este tipo de publicaciones, es habitual que solo se recojan aquellas creadas por autores masculinos, dejando fuera, no solo a las mujeres, sino también a las personas queer o racializadas. Esta exposición reúne 60 fotolibros de distintas épocas y lugares, que quieren contribuir a generar una genealogía más inclusiva.