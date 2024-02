Qué hacer en Madrid esta semana: 'La terrible belleza', 'Un siglo de biomorfismo', 'Pájaro sueño de máquina'...

'Un cambio de paradigma'

“Si pudieras hablar con Henri Cartier-Bresson, ¿cómo le explicarías en 150 palabras lo que representa un cambio de paradigma dentro de la fotografía artística contemporánea?”. Esta es la pregunta de partida de esta exposición, que su comisaria Marta Soul quiso plantear a Chat GPT para ver qué ideas sesgadas sobre la fotografía le devolvía. Aunque la respuesta de la IA no decía nada que no fuera cierto, la superficialidad de su discurso lo hacía incluso un poco ingenuo y, sobre todo, totalmente vinculado a los avances tecnológicos. El problema es que si estos avances no van acompañados de transformaciones a otros niveles, nunca podrá haber un cambio de paradigma real. Esta exposición ahonda en los sesgos que todavía persisten en la fotografía y en aquello que se deja fuera. Entre los 15 artistas participantes encontramos nombres como los de Anna Fux, Rubén H Bermúdez, Megane Mercury, Yun Ping, Agnes Essonti Luque o Gloria Oyarzábal.