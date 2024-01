Qué hacer en Madrid esta semana: repescar las nominadas a los Goya, un maratón de lectura, urbanismo para niños y teatro que es casi un 'true crime'

Dónde : Institut français (c/ Marqués de la Ensenada, 12)

TEATRO. 'El monstruo de White Roses'

El true crime está viviendo una auténtica edad de oro en el mundo de los podcasts y las series de televisión, pero hasta ahora, no habíamos podido verlo en los teatros. El monstruo de White Rosesno es exactamente un true crime, porque el caso que cuenta no es real, pero sí que bebe de todas las referencias de este género para crear un híbrido entre el teatro y el audiovisual. También reconoceremos muchos de los códigos propios de este tipo de series y documentales: el hombre aparentemente tranquilo que resultó ser alguien terrorífico, los falsos testigos, la víctima sobre la que todo el mundo tiene algo que decir… Nos resultarán especialmente familiares aquellos que tienen que ver con la cobertura mediática que se hace del caso, ya que la obra incide en ello para hacernos reflexionar sobre cómo consumimos este tipo de historias.