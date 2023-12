Qué hacer en Madrid esta semana: 'El Mago de Oz', 'Don Quijote nómada', 'Pequeña Miss Sunshine', 'Almavera'...

La pequeña Olive tiene un sueño: participar en un concurso de belleza infantil, a pesar de que no cumple con los cánones de belleza tradicionales que se suelen premiar en este tipo de competiciones. Su familia, peculiar y bastante disfuncional, quiere apoyarla, así que todos juntos ponen rumbo a California a bordo de una Volkswagen Combi amarilla. Por el camino les pasa de todo y cada uno de los miembros de la familia tiene que ir sobreponiéndose a sus problemas y taras personales por un bien mayor: que Olive llegue a tiempo al concurso y pueda hacer el baile que tanto tiempo llevaba preparando. Una road movie tierna y divertida, llena de grandes actores (Toni Collette, Greg Kinnear, Steve Carell, Paul Dano, Alan Arkin), que CaixaForum ha incluido dentro de su ciclo Pequeños cinéfilos.

Cualquier época del año es buena para pasearse por el Jardín Botánico. Y aunque en invierno no podamos disfrutar de los colores que nos regalan las flores en primavera o de las hojas caídas propias de la temporada otoñal, sí que tenemos la oportunidad de descubrir una amplia variedad de especies que, precisamente, están en su máximo esplendor en los meses de más frío. Estos días navideños, el Botánico quiere enseñarnos cosas sobre las plantas de la Navidad con una visita guiada por el jardín en la que nos hablarán de su importancia y nos descubrirán algunas curiosidades.

'Elia Suleiman. Sátiras palestinas'

La Filmoteca le dedica, por primera vez en España, una retrospectiva al director palestino Elia Suleiman. Un momento más que adecuado, dado el horror que se vive desde el pasado mes de octubre en Gaza y un conflicto que siempre ha estado muy presente en los trabajos de Suleiman. Amante de los contrastes, sus películas son capaces de contar el dolor a través de la comedia, de ahí que provoquen reacciones contrapuestas: te pueden hacer llorar o te pueden hacer reír, o ambas cosas a la vez. Sus películas son un catálogo de pequeños gestos cotidianos, sorprendentes en su forma poco convencional de abordar los temas o en su uso de los efectos especiales. En el ciclo se incluyen algunos de sus títulos más celebrados, como Chronicle of a disappearance, Intervención divina, The Time That Remains o De repente, el paraíso. Además, Filmoteca le ha dado una “carta blanca” al cineasta para programar a los autores que más han influido en su obra y en su estilo.