Qué hacer en Madrid esta semana: belenes de México, Madrid de cine, Supernova, 'Horizonte y límite'...

'Greedy On Christmas Day'

Si estas navidades buscas un plan para hacer en familia en el que no haya ni rastro de Papá Noel, renos ni duendes mágicos, pásate por el Pavón, porque desde esta semana y hasta el próximo 7 de enero acoge el increíble espectáculo de circo africano de la compañía keniana Mighty Jambo. Greedy on Christmas Day es un montaje en torno a la vida de los Massai y su lucha por la supervivencia, que reivindica el valor de la comunidad frente al individualismo. Danza, equilibrismos y acrobacias son algunos de los ingredientes de este show circense con el que el Teatro Pavón apuesta por una disciplina artística que no solemos ver en su programación habitual.