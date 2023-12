Dioses, semidioses y destinos entrelazados: libros que le dan una vuelta de tuerca a la mitología

También de Madeline Miller, en esta ocasión la autora se remonta a la guerra de Troya, el conflicto que se desencadenó cuando el joven príncipe Paris secuestró a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. En ella participaron el héroe Aquiles y el torpe príncipe Patroclo. El primero no dudó en alistarse al ejército de los griegos contra los troyanos porque pretendía alcanzar la gloria eterna, aunque eso supusiera su propia muerte. Pero el segundo estaba dividido: no era el mejor soldado, ni el más fuerte ni tampoco el más habilidoso, pero el temor a perder a Aquiles era mayor al de meterse de lleno en una guerra que, en el fondo, no era la suya. El semidiós no olvidará el gesto y su amistad se hará más sólida. Y entonces, de forma casi inevitable, sus sentimientos comenzarán a emerger.