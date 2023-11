Qué hacer en Madrid esta semana: Sui Generis Madrid, 'Miércoles que parecen jueves', Naturaleza Encendida...

'The Life And Times Of Malcom X'

Jazz y ópera se dan la mano en esta producción que forma parte de la programación de la temporada 23/24 del Metropolitan Opera House. Gracias a los Cines Yelmo y a su ventana de contenidos alternativos +Que Cine, cada mes tenemos la oportunidad de asomarnos a este escenario neoyorquino desde algunas de sus salas en la capital. Este noviembre es el turno de X: The Life And Times Of Malcom X, la innovadora propuesta de ópera contemporánea de Anthony Davis, estrenada en 1986 y basada en la vida del líder afroamericano de los derechos civiles. El barítono Will Liverman da vida a esta figura clave del antirracismo, mientras que la soprano Leah Hawkins interpreta a su madre Louise y el dramaturgo y director Robert O'Hara supervisa la puesta en escena.