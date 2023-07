La autopsia concluye que la muerte de Lisa Marie Presley fue natural

Una mujer se arrodilla ante la tumba de Lisa Marie Presley en Graceland, el hogar del cantante y actor estadounidense Elvis Presley, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/TANNEN MAURY

La cantante estadounidense Lisa Marie Presley, hija de la superestrella Elvis Presley, murió a causa de una obstrucción del intestino delgado, según un nuevo informe de la oficina forense del condado de Los Ángeles (California). El informe indica que la condición es comúnmente causada por el tipo de cirugía que se utiliza para la pérdida de peso, recoge el medio USA Today.

La única heredera del 'Rey del Rock and Roll' murió el pasado enero a los 54 años tras ser hospitalizada de urgencia después de haber sufrido un aparente paro cardíaco. Antes de ser trasladada a un hospital de Calabasas (California, EEUU), localidad en la que residía, los especialistas médicos habían logrado que recuperara el pulso e implantarle un marcapasos, pero falleció poco después.

Poco después de su fallecimiento, la autopsia inicial no fue concluyente, por lo que el médico forense solicitó estudios adicionales.

Única hija de Elvis

Lisa Presley nació el 1 de febrero de 1968, cuando Elvis estaba en la cima; y justo 9 meses después del matrimonio de sus padres. El matrimonio se disolvió cuando la niña tan solo tenía 4 años.

Durante los siguientes años, Lisa Marie Presley vivió una serie de acontecimientos que marcaron su vida, en medio de una vorágine de fama, dinero y su búsqueda por encontrar su lugar en el ámbito musical. "He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años", escribió en un texto para la revista 'People'.

Su vida, documentada desde su propio nacimiento, ha estado siempre marcada por su legendario apellido. Pero a pesar de todo, ella trató de hacerse su propio hueco en el espectáculo y seguir su propia carrera en el negocio de la música. Publicó tres álbumes. El primero, 'To Whom it May Concern', en 2003; 'Now What', en 2005, y 'Storm & Grace', en 2012. Desde hace más de una década no volvió a lanzar más discos.