Ricky Martin, un pasito p’alante, un pasito p’atrás

Ricky Martin cantante y actor.

La mala noticia es que a nadie le gusta que sufran los ídolos planetarios que llenan de felicidad las pistas de baile. La buena, que Ricky Martin (51) vuelve a estar en el mercado, para quien se lo pueda permitir. El Rey del Pop Latino, también llamado Dios del Pop Latino porque nació en Nochebuena, porque no hay un honor más alto y porque ha batido todos los récords existentes de fama y venta de discos, ha anunciado su divorcio del artista Jwan Yosef tras seis años de matrimonio y un noviazgo de dos. Por sorpresa.

Hay una epidemia de corazones rotos que ataca a los iconos de la música hispana, pero no parece que Bizarrap deba afilar esta vez sus teclados para acompañar al puertorriqueño en una sesión de desamor en plan Shakira que haga reventar las listas de éxitos y obligue a su ex a esconderse en una cueva. Si el comunicado de ruptura que la pareja publicó la semana pasada en la revista 'People' es completamente cierto, estamos ante una separación muy civilizada.

"Nuestro mayor deseo ahora es continuar teniendo una dinámica de familia saludable y una relación centrada en la paz y la amistad, para así seguir educando a nuestros hijos, preservando el respeto y el amor que nos tenemos", escribieron. La estrella que un día puso en danza al mundo entero levantando La copa de la vida debe trajinar ahora un cáliz más amargo como padre separado de familia numerosa.

Quienes asistimos estos días a la resurrección, reivindicación o retorno a los escenarios de un efervescente José Luis Rodríguez Zapatero recordamos cómo en 2011 su Gobierno concedió la nacionalidad española a Ricky Martin, empadronado en la casa madrileña de la modelo Esther Cañadas, en atención a sus raíces familiares.

Un año antes, el cantante había declarado públicamente su homosexualidad, generando una auténtica conmoción internacional, y disfrutaba de una relación consolidada con un economista, con quien criaba a los dos hijos que tuvo como padre soltero, los mellizos Matteo y Valentino, que hoy cuentan 14 años de edad. Aunque podía casarse en algunos Estados norteamericanos, Ricky Martin deseaba hacerlo en España para reconocer el trabajo en favor de los derechos de los gais del Ejecutivo socialista de ZP, y en atención a su propio activismo LGTBI, que siempre ha compaginado con su labor altruista contra la trata de seres humanos.

La pareja se rompió dos años después, y el autor de Livin’ la vida loca no realizaría el anhelado voto de amor eterno hasta 2017. Se lo juró a Jwan Yosef, pintor y escultor sirio criado en Suecia, de quien supo a través de una red social donde exponía su obra. Fascinado, quiso conocerle en persona, y un par de años después hincó la rodilla y le ofreció un anillo, tal como recordó en el programa de Ellen DeGeneres. Con Yosef, diez años menor, se casó en secreto y ha tenido una vida tranquila y discreta y dos hijos más a través de un vientre de alquiler, Lucía, de 4 años, y Renn, de 3. En estos momentos, aseguran que su principal preocupación reside en lograr la custodia compartida de los niños y un acuerdo de separación sin escándalo.

Aunque esta última palabra se asocia a Ricky Martin, elegido reiteradamente uno de los hombres más bellos del mundo, sin remedio. Sea a partir de una de las leyendas urbanas más absurdas, rocambolescas y difundidas de nuestra historia reciente, con el protagonismo de un bote de mermelada; sea con denuncias como la de su sobrino mayor, que le acusó de abusos sexuales, aunque la investigación posterior descartó por completo el delito y corroboró el interés económico del acusador; o con fans muy fanáticos que buscan su minuto de gloria, como el pretendido influencer argentino que se ha operado la cara más de 30 veces para parecerse al cantante, y ha conseguido en cambio una parálisis facial.

Noticias relacionadas

El sorpresivo divorcio de Ricky Martin no podía pasar sin su apunte escabroso, y ya se rumorea sobre la relación de la estrella latina con un joven actor porno como desencadenante de la ruptura matrimonial, entre otras infidelidades. Está más que acostumbrado el artista superlativo a lidiar con cotilleos y estereotipos, como confesó en su día a la revista Elle: "Yo, un hispano, gay, casado con un hombre árabe, viviendo en Estados Unidos en la era de Trump. No es fácil. No lo es. Pero no soy una víctima".

El cambio de estado civil ha devuelto el foco al Dios del Pop Latino. A buen seguro sabrá qué hacer con este nuevo plus de atención.