Qué hacer en Madrid esta semana: Mini Pichi, Picnic sessions, Fina Miralles, Joseph Morder...

El Pichi Fest es uno de los encuentros que mantienen vivo en la capital el espíritu de la autoedición más do it yourself. Este sábado celebran su edición “mini”, con una jornada llena de sorpresas, que incluye un micro abierto temático (para hablar de fanzines chiquitos), un taller donde crear un fanzine colectivo a partir de una situación ficticia, un karaoke con Kaos Play y un sorteo que se celebrará al final de la jornada. Una de las cosas que hacen especial al Pichi Fest es su propia organización, ya que el festival tiene unos principios muy claros y se organiza siempre de forma horizontal, buscando hacer el encuentro lo más accesible posible, tanto para los asistentes como para los participantes.