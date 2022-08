Coldplay anuncia un tercer concierto en Barcelona el 27 de mayo

El grupo británico Coldplay ha anunciado que dará un tercer concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 27 de mayo de 2023, que se suma a los dos conciertos ya programados para los días 24 y 25 del mismo mes.

La promotora Live Nation ha apuntado en un comunicado que el anuncio de este nuevo concierto se debe a "la increíble demanda en la preventa" de este miércoles para las entradas de los otros dos conciertos.

Due to incredible interest in the 2023 UK/European shows, extra dates have been added for Barcelona, Naples, Milan and Amsterdam ahead of the general sale, which begins at 10am local time tomorrow (Thursday). https://t.co/zvmn4wkbTh pic.twitter.com/sysEHlfWtU