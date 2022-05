Los Estanques y Anni B Sweet: "Si todo estuviese bajo nuestro control no dejaríamos de hacer discos juntos"

'Burbuja cómoda y elefante inesperado' es el título que Los Estanques y Anni B Sweet han elegido para su primer disco conjunto, y precisamente inesperado podría ser el adjetivo que mejor defina la mezcla de estos artistas tan diferentes. Por un lado, la ecléctica música de la banda cántabra afincada en Madrid que lidera el compositor y multiinstrumentista Íñigo Bregel. Por otro, la voz dulce y cercana de la cantante andaluza.

De esa combinación surge el elepé autoproducido, publicado el viernes y compuesto por 13 canciones, en el que se intercala el ritmo frenético del grupo de pop progresivo psicodélico, como ellos mismos se definen, con la calma de la cantautora. Íñigo y Anni desvelan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA algunos detalles más de su nueva aventura conjunta.

¿Cómo surge este proyecto? Íñigo sí había grabado algunas canciones con otros músicos...

Anni: Conocíamos la música el uno del otro y empezamos a hablar por las redes sociales. Ahí nos empezamos a conocer. Dijimos que haríamos una colaboración que fuese una canción. Teníamos muchas ganas de ver qué tal, y la verdad es que cuando hicimos esa canción estuvimos tan a gusto y hubo una conexión tan bonita que quisimos alargarlo un poco más y hacer un EP, pero al final el EP se convirtió en un LP. Surgió todo tranquilamente, de forma natural: seguir haciendo canciones juntos y seguir grabando.

Separados, Los Estanques y Anni B Sweet son muy distintos. ¿Cómo es el proceso para encajar las piezas?

Anni: Ahí es donde ha estado la magia. Todo el mundo que me lo comentaba decía que era rarísima la mezcla de Los Estanques y Anni B Sweet, y a mí me parecía todo lo contrario, que justo hacían la música que a mí me gustaba. Con pocos grupos he tenido tanta conexión. No tuvimos que hablar mucho. Simplemente, como escuchábamos el mismo estilo de música y teníamos las mismas influencias, nos dejábamos llevar por las cosas que nos gustaban y nos apetecía hacer, y así surgió.

¿Y para componer?

Iñigo: Ha habido tres tipos de canciones: las que hacía Ana, que dentro de esas había algunas más avanzadas en cuanto a producción, y yo lo que hice fue tocarlas con los instrumentos con los que tocaba; otras que Anni tenía más desnudas y me dejó a mí mucha libertad para producirlas, y luego el tercer bloque de canciones, que son las que tenía yo por ahí que acabó cantando ella. También hay dos aisladas que las compusimos para este disco.

Anni: Son muy complicadas estas preguntas, porque como realmente no hubo tanta separación en las cosas, fue todo tan fluido que es difícil explicar qué fue y cómo.

En las canciones vais intercalando vuestras voces. ¿Teníais claro desde el principio que esto iba a ser así?

Íñigo: Yo tenía claro que no quería cantar, y Ana me obligó.

Anni: Y yo tenía claro que quería que cantase Íñigo. Aparte de que me gusta mucho cómo canta, su personalidad y la voz que tiene, me parecía muy buena idea, y que no se hace mucho últimamente, que haya una especie de dúo. Si se podía creo que era bonito mezclar las dos voces y hacer algo conjunto de verdad.

Íñigo: La verdad es que eso ha funcionado muy bien. Aunque yo vi la oportunidad y pensé "mira, por fin vamos a tocar con un cantante de verdad".

Anni: Que eras tú ¿no? (Risas)

Íñigo: Al final me he puesto a cantar y me lo gozo, la verdad.

¿Qué hay de uno y que hay del otro en el disco?

Anni: Justo es lo que comentaba. Es muy complejo separar porque lo hemos hecho juntándonos y ha surgido. Ha nacido como algo nuevo y hemos puesto los dos todo lo que teníamos en ese momento, desde el cariño hasta lo que sabemos hacer. Lo hemos dado todo. No es que digas "pues las melodías de tal tipo las he puesto yo... No".

Íñigo: No perdona. Esas melodías las puse yo. (Risas).

Anni: Ha habido una mezcla. Creciendo de forma natural.

Íñigo: Al principio, más que hablar nos enviábamos música, más que palabras. Eso sirvió para trazar la línea de hasta dónde queríamos llegar. Yo te pongo este tema, tú me pones este... Vas conociendo musicalmente a la persona que tienes enfrente y eso es clave en el proceso.

"Simplemente el hecho de trabajar con otra persona, delegando, confiando completamente en todo lo que hacía, es algo que para mí es nuevo" Anni B Sweet

¿Qué aprendizaje extraéis unos de los otros?

Anni: Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora a todos los niveles. Ya simplemente el hecho de trabajar con otra persona, delegando, confiando completamente en todo lo que hacía, es algo que para mí es nuevo porque siempre he tenido el máximo control de todo y con Íñigo me dejé llevar, confié en él, y salió esto tan bonito. También de la forma de trabajar aprendí un montón de cosas: las horas que le echa, la energía que le pone... Eso es muy guay verlo.

Íñigo: Por mi parte también. No solo en el ámbito de la voz, también en el ámbito de la producción he aprendido mucho de Ana. Igual en lo personal. Cuando pasas mucho tiempo con una persona quieras que no te influencia, y en este caso creo que Ana solo me ha influenciado para bien.

Por lo que habéis comentado no ha sido difícil hacer una selección de temas...

Anni: Teníamos más canciones, pero tampoco queremos ser pesados. Vamos a ir poco a poco.

Íñigo: Tenemos cinco canciones del nuevo disco.

Entonces el proyecto va a tener continuidad...

Anni: Estaría bien que pudiéramos seguir adelante, pero a veces los planes del universo son caprichosos y diferentes a los que uno tiene. Para nosotros estaría guay seguir, disfrutarlo y tirar hacia adelante con ello.

También mientras podáis compaginarlo con vuestros proyectos por separado, ¿no?

Íñigo: Nosotros sin embargo vemos un gran futuro en esto que Ana parece que no ve. Nos estamos enterando ahora, que si no sé qué del universo... (Risas).

Anni: Claro que sí. Si todo estuviese bajo nuestro control nosotros no dejaríamos de hacer discos juntos, pero hay que ir viendo. Poco a poco.

Íñigo: Hombre, si hay otra pandemia o algo de eso...

El disco está autoproducido al 100% y se edita de forma independiente con Inbopohonic Records. Esto parece una práctica cada vez más común...

Íñigo: Bueno, tuvimos un par de desencuentros con una discográfica que nos la intentó jugar. Con las otras no llegamos a un acuerdo porque por ejemplo había una que nos pedía dos discos y como Ana dice no sé qué de los planes del universo... (Risas).

Anni: Bueno, nosotros también tenemos nuestra forma de ver la música y como a esto le tenemos un cariño enorme...

Íñigo: Pero no íbamos a autoeditar, en un principio.

Anni: Como para nosotros es algo tan especial lo que queríamos es que las cosas fuesen a nuestra manera. Estar a gusto con ello. Entonces no encontramos la forma de compartirlo con otra gente, sino hacerlo entre nosotros, que somos quienes le íbamos a poner las ganas, la ilusión y el cariño, realmente.

Y al final también te da plena libertad ¿no?

Anni: Eso es. Son muchas cosas. Intentamos hacerlo por otra vía pero vimos que no es lo que este disco pedía.

¿Cómo está siendo la acogida por parte del público? Al tratarse de grupos tan distintos, habrá quien os haya conocido, a unos o a otros, con este proyecto conjunto.

Iñigo: Habrá más fans de Anni que no conocían a Los Estanques que fans de los Estanques que no conociesen a Anni. Ana la verdad es que tiene una gran carrera a sus espaldas. Creo que en principio se lo están tomando bastante bien, salvo tres o cuatro que han hecho algún comentario. La gente a la que no le gusta hace comentarios súper ingeniosos. Cuando en redes hay algún comentario de alguien a quien no le mola, el comentario suele ser buenísimo: bien redactado, con juegos de palabras interesantes.

Anni: Tenemos gente bastante guay, inteligente (risas).

Iñigo: Nuestros fans, vaya, pero los haters son la gente que de verdad merece la pena (risas).

Anni: De momento está siendo todo muy positivo y muy bonito. Ahora, con el disco fuera, veremos qué tal. A ver si les llega todo el cariño y el amor que le hemos puesto nosotros.

En cuanto al directo, ¿cómo lo vais a plantear?

Anni: Vamos a hacer el disco de arriba a abajo, tal cual está en el disco, sin parones y sin nada porque va una canción detrás de otra, y hemos pensando que como queremos que todo sea de esa manera especial, reivindicar un poquito eso: la escucha del disco de principio a fin. Respetarlo. Habrá algunas sorpresillas de canciones sueltas, pero eso ya se verá en directo.

Iñigo: Hay sorpresas, pero hay que venir al bolo para verlas.

