Fallece Carlos Marín, cantante de Il Divo

Fallece Carlos Marín, el cantante español de Il Divo. Se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Manchester (Reino Unido), entubado y en coma inducido.

Marín, de 53 años, empezó a encontrarse mal en los últimos días y finalmente tuvo que ser hospitalizado el 8 de diciembre en el centro médico Manchester Royal, en Manchester. Su representante había confirmado al programa de TVE 'Corazón' que el motivo de su ingreso había sido el coronavirus. El grupo anunció en redes sociales el pasado día 16 que se encontraba entubado y en coma inducido. La ultima actuación del grupo tuvo lugar el 6 de diciembre en Bath (Reino Unido).

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6