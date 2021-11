Alhambra Monkey Week: La generación Z se apropia del 'Mediterráneo' de Serrat en su 50 aniversario

El Alhambra Monkey Week, que arranca esta noche en Sevilla, tiene un reto. El festival, que tiene como lema descubrir la música del mañana, pretende que la Generación Z se apodere de un disco esencial en la música española de la segunda mitad del siglo XX: Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, que cumple la friolera de 50 años. Se trata de uno de los discos más influyentes en el pop español, que su autor compuso y publicó cuando ya era un artista consagrado pero le permitió convertirse en un icono. Gente a la que Serrat quizás le suene a música lejana incluso para sus padres, tendrán en el escenario a algunos de sus artistas favoritos de la escena independiente interpretando canciones que se compusieron cuando ni siquiera los músicos sobre el escenario habían nacido.

Los Estanques -autodefinidos como "una banda de pop psicodélico" que grabaron su primer disco en 2017 y han publicado tres hasta la fecha-, junto a colaboradores como Anni B Sweet, Carlangas de Novedades Carminha, Rebe, María Rodés o Miguelito García -de Derby Motoreta's Burrito Cachimba- desgranarán en el escenario, tema a tema, el emblemático disco de Serrat y algunas sorpresas más. Un cruce generacional en el festival de la vuelta a la normalidad, porque el año pasado, en plena pandemia, tuvo que celebrarse de manera virtual. "Es una bonita manera de acercarlo a gente que no haya entrado en el mundo de Serrat", aclara Ana López Rodríguez, más conocida como Anni B Sweet, una de las voces del homenaje. "Puede ser que que haya quien pueda descubrirlo y amplíe su oído musical".

"Con esto de la pandemia la efeméride había quedado un poco desdibujada", explica Tali Carreto, director, fundador y alma creativa del festival sobre qué les motivó a dedicar la apertura del festival a los 50 años del Mediterráneo. "Y además, el concepto que mueve al disco es la resistencia y después de la temporada que llevamos encima, qué mejor que volver ahora con este homenaje'".

Así surgió la idea de que el concierto inaugural de un festival que en 2021 cumple 13 años y que se ha distinguido siempre por ser lugar de encuentro de la industria y, sobre todo, de proyección del talento emergente, estuviese dedicado a un emblema de la cultura popular española. "Esto en realidad es una iniciativa que ya llevamos haciendo varios años con fundación SGAE", aclara Carreto. "Siempre hacemos cosas un tanto insólitas" y así, para este año, nada mejor que encargar a Los estanques el homenaje a Serrat. La idea era, además del homenaje, traer Mediterráneo, un disco extremadamente popular en su día y muy versionado, al momento actual. "A mí me parecen inigualables como músicos", dice Ana sobre los responsables del concierto. "Son gente muy sencilla pero tienen un talento descomunal, y son muy disciplinados".

Dani Llamas, Luis Regidor y Raúl Rodríguez completan el plantel de voces que acompañarán a Los Estanques y su pequeño refuerzo orquestal, encargados de la adaptación al escenario de un disco que fue grabado con orquesta y que, durante doce meses, han trabajado en acercarlo a un formato más rock y más actual, pero tratando de ser lo más fieles posibles al original. El único que faltará a la cita será el propio Serrat. "¿Sabes a quién echo de menos en este homenaje? A Serrat" exclama convencido Íñigo Bregel, cantante y líder de Los Estanques y del homenaje a Mediterráneo. "Ya nos molaría que al menos lo escuchara, porque después de este trabajo, yo soy fan incondicional de Serrat". Bregel y su banda son los que ponen la base musical: "Montar este disco no es cualquier cosa, hay mucho arreglo, la música está muy bien conducida, y lo hemos hecho nosotros, así que el colaborador que se monte encima y nosotros le llevamos sobre nuestra versión".

Serrat ha declinado la invitación por motivos de salud, pero no han faltado los artistas que, una vez anunciado el homenaje, quisieron sumarse a celebrar los 50 años de Mediterráneo. "Esta historia ha levantado bastante polvareda en el mundo artístico", explica Carreto. "Después de presentarlo, cuando ya estaban decididas las colaboraciones, empezaron a escribirnos artistas súper potentes que querían entrar, pero ya era imposible". Quizás pueda unirse alguno si el homenaje se replica en otros escenarios. "Con el currazo que se han pegado Íñigo y Los Estanques y con la ilusión que tienen los músicos y sabiendo que ya nos han preguntado si lo haríamos en otros sitios, no descartamos que se pueda hacer una especie de minigira con cuatro o cinco fechas", añade.

"Yo lo que quería era oler el sudor del de al lado". Así de explícito es Carreto cuando se le pregunta por la vuelta a la presencialidad de un festival que es, además de un festival al uso, un escaparate -casi feria- de novedades para la industria. El homenaje a Serrat no sólo es una efeméride en sí misma, también supone la vuelta a la presencialidad de un certamen que, en 2020, se reinventó como cita virtual pero que ha vuelto a la presencialidad en cuanto ha podido. Los tiempos pandémicos, explica el director, han hecho que la venta de entradas haya sido más lenta y que se note la ausencia de público y músicos latinoamericanos, por la dificultad que aún tienen para viajar, pero se espera en cualquier caso gran afluencia de público y recuperar ese lugar de encuentro de la industria de todas partes. "Lo que pretendíamos, que era volver a vernos las caras y volver a hacer negocios con una cerveza en la mano, y estamos viendo que los profesionales responden".

El arranque, en el Cartuja Center de Sevilla, lo pone el homenaje a Serrat, pero por sus escenarios, hasta el sábado, pasarán más de 60 bandas, algunas con una cierta proyección nacional, como Ruiseñora, que con su copla electrónica tienen ya dos discos en el mercado, o I am Dive, grupo sevillano de electrónica acostumbrado a girar por Europa desde que arrancaron en 2010, aunque en esta edición es destacable la gran cantidad de grupos que se presentan por primera vez, o casi: propuestas como el punk granadino de las extremadamente jóvenes Las Dianas, o La Niña Polaca, formación reciente que comparten a una de sus componentes con Ginebras. Muchos de ellos no harán un concierto al uso, sino un showcase, un recital en formato reducido que precisamente les ayuda a darse a conocer y promocionarse para los eventos del futuro. "Este año especialmente, nos hemos empeñado mucho en hacer una programación súper fresca, con nombres muy nuevos", explica Carreto.

Además, es especialmente interesante su propuesta para profesionales, a través de talleres o mesas redondas que pretenden ofrecer opciones comerciales a los propios músicos (como un taller sobre las NFT o las posibilidades que ofrecen las series de televisión a través de la sincronización musical) o llevar a cabo un debate sobre aspectos más creativos (como el acercamiento de los músicos de la escena independiente a las bandas sonoras o las nuevas voces flamencas). "Al final, con tantas bandas y tantos artistas que vienen al Monkey, tienes que programar algo que les interese, que les sirva, ya que vienen hasta aquí", concluye Carreto.

Todo empezó en un Monkey Week

Pájaro, curtido guitarrista de acompañamiento (entre otros, con el rockero sevillano Silvio), despegó en solitario en el Monkey Week. Su presencia en el festival, que este año cumple 13 años, despertó el interés de Herminio Gutiérrez, que se lo llevó junto a Big Rabia (a quienes también conoció en el evento sevillano) a Hernán, la serie de televisión de Amazon Prime, de cuya banda sonora formaron parte. Algo parecido le ocurrió a Guadalupe Plata, cuya canción 500 mujeres forma parte de How to make in America, serie de HBO, "porque se quedó prendado de ellos Carter Smith cuando los vio en el Monkey" cuenta emocionado Tali Carreto. Las historias que germinan en esta cita son interminables. "De hecho, cuando cumplimos diez años, los cabeza de cartel eran bandas que habían venido a showcases y que habían sido talentos emergentes presentados aquí", dice orgulloso el director del festival. Pony Bravo, Neuman, Novedades Carminha… Todos se mostraron al mundo en el escenario sevillano y a la nómina se sumará Derby Motoreta's Burrito Cachimba, que en marzo de 2022 tocarán en el Festival Lollapalooza argentino gracias, una vez más, al Monkey, que ve germinar a sus artistas año tras año. "Son historias que aparecen gracias a la magia del Monkey".