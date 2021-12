Un policía local negacionista de Alicante amenaza con dar "dos hostias" a Ximo Puig

2 Se lee en minutos G.C.



El policía local de Alicante negacionista que fue suspendido un año y siete meses y medio de empleo y sueldo por negarse a ponerse la mascarilla ha publicado ahora un vídeo en las redes sociales donde amenaza con dar "dos hostias" al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El agente insta en el citado vídeo a los ciudadanos a rechazar mostrar el pasaporte covid en los establecimientos donde es requerido y presentar una denuncia. Además, pide que se le facilite la dirección del jefe del Consell para ir él en persona a darle "dos hostias".

A continuación, la transcripción del vídeo:

"Cuando vayáis a un local y os pidan la tarjetita de marras o el pasaporte, denuncia al canto. Cuando le lleguen tres o cuatro denuncias y no lo pueda pagar, el dueño del local tendrá dos opciones: o cerrar o quitarlo. Aparte de que lo van a quitar, ya lo he dicho, cada uno a su velocidad, pero lo van a quitar, que os quede claro. Y los que vayan a ir y no quieran pasar por el mal trago de denunciar, pues que no vayan.

Si dejan de ir las personas normales, digamos, porque ya hay que hablar de normalidad y de subnormalidad, por debajo de la normalidad, pues tendrán que cerrar porque no tendrán clientela, ¿queda claro? Por tanto, lo que tengamos que hacer lo tenemos que hacer ya, nosotros, no esperar que venga alguien a hacerlo. Y si mi misión es plantarme en casa de Ximo Puig y darle dos hostias, pues iré, si me decís donde vive, y le daré dos hostias a la mínima que tenga. Y ya pueden haber policías delante, que como mucho voy a estar dos noches en el calabozo. Y se va a llevar dos hostias. Y cuando lo vea llorar, este tío va a pensar 'hostia, a ver si va a venir otro y me va a dar dos hostias más. Porque esta gente hay que ir así.

Esa impunidad que tienen hay que quitársela, hay que quitársela a hostias, a ver si lo entendéis. Tienen el poder gobernativo o legislativo, o el poder del sistema, pero el poder espiritual, el poder álmico lo tenemos nosotros y hay que ejercerlo. ¿Están dando hostias? Pues aquí también hay que dar hostias. Pero hostias como panes y cuando le das dos hostias a un tío y se pone a llorar, ese tío su córtex relaciona y piensa: 'uf, igual viene otro y me da dos hostias más y esto duele'. Porque no se las han dado, ¿eh? Son chupópteros de la vida que no han hecho nada en su puta vida, que no se han jugado la vida nunca, que nunca han peleado por nada... Son putos políticos de mierda. Juanma Moreno, Ximo Puig, el Urkullu y su puta madre. A ver si os queda claro ya de una puñetera vez. Vale".

