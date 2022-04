“La transformación digital va más allá de la tecnología”

Lurdes Roquet. / EFE

¿Cuál es el papel de la banca en la gestión de los fondos europeos (anticipo de ayudas y financiación adicional)?

La banca es un agente importante en la gestión de los fondos. Por un lado disponemos de la capilaridad necesaria para llegar a todas las empresas españolas y por otro lado, tenemos el “expertisse” y capacidad de cofinanciar aquellos proyectos y/o desarrollos no cubiertos en su totalidad por los programas de ayudas. Se estima que de cada euro que se reciba para ayudas al menos se destinarán 3 euros más en desarrollos y en financiar dichos desarrollos y en financiar dichos desarrollos es dónde podemos ayudar a las empresas a poder llevar a cabo las necesidades de inversión y desarrollo.

¿Puede actuar la banca como facilitador de información sobre los fondos europeos?

Por supuesto, de hecho lo estamos haciendo desde el año pasado cuando se anunciaron las ayudas para las empresas. En CaixaBank hemos puesto a disposición de clientes y no clientes un buscador de ayudas que, además facilita el apoyo para la tramitación de la subvención, a través de Minsait, una compañía de Indra, para que las empresas puedan realizar de una forma cómoda este proceso. Este buscador tiene detrás un servicio especializado de guía y acompañamiento para todo tipo de empresas.

¿Qué oportunidad suponen los fondos para la transformación de las pymes en particular y de la economía española en general?

La transformación digital de las pymes es un fenómeno que va más allá de la propia tecnología, se trata de un proceso completo que abarca desde la reinterpretación del plan de negocio hasta el desarrollo de nuevas capacidades de los trabajadores para adaptarlas a las necesidades del presente y del futuro. Estos fondos suponen pues una oportunidad de impulso para que la transformación de las pymes tanto a nivel digital como de desarrollo del modelo de negocio sea una realidad. Así por ejemplo el programa Kit Digital, es un programa de suma importancia por el nivel de digitalización que tenemos en nuestro país, porque en las pequeñas empresas la inversión en digitalización suponen un coste extra adicional que en muchos casos no es fácil asumir, si bien es cierto que es una inversión con alto rendimiento, en algunas empresas el esfuerzo económico y de recursos no es viable y no puede llevarse a cabo, por ello el diseño de este programa está pensando para aumentar las ventas y generar mayores resultados en las pymes. Con todo, es cierto que debemos asegurarnos de que estas ayudas llegan a aquellos sectores y empresas que pueden sacar el máximo partido y que generarán además impacto positivo en la sociedad, a través de la creación de empleo y de la economía circular que implica el funcionamiento de todas las empresas y sectores productivos.

¿Se han hecho esfuerzos por parte de la administración y la banca para reducir la burocracia que suelen tener estas iniciativas?

Cuanto más se facilite la tramitación a los usuarios más rápido irán las ayudas, pero, en cualquier caso, estamos convencidos de que irán cogiendo fuerza a lo largo del año. Todas las ayudas de ámbito europeo llevan consigo un proceso de acreditación y gestión algo complejo por la normativa que rige estas ayudas. Por este motivo creemos que el buscador de ayudas que ponemos a disposición de nuestros clientes es un gran aliado para las empresas, porque permite realizar todo el proceso de acceso a una convocatoria y tramitación de una forma cómoda. Por esta razón, es si cabe más importante apoyarse en expertos que conozcan el procedimiento y el lenguaje administrativo para que el cliente pueda delegar en ellos la redacción y tramitación del proyecto.

¿Qué puede suponer que una pyme no esté bien digitalizada?

La digitalización de las empresas es un proceso ineludible. En un momento de cambio acelerado como el actual, la disrupción tecnológica afecta a todo tipo de empresas independientemente de su sector de actividad y de su tamaño. La digitalización de las pymes mejorar su eficiencia y competitividad. Concretamente, la digitalización permite mejorar la experiencia del cliente, disminuir costes, crear nuevas fuentes de ingresos (llegando a nuevos públicos digitales) y ser más competitivos. Otro factor importante que lleva consigo la digitalización es la innovación. Si no aprovechamos plenamente las ventajas de la digitalización corremos el riesgo de no ser capaces de potenciar la capacidad de innovación de la economía española.

¿Qué cree que se juega la economía española con esta iniciativa?

España ocupa el puesto número 9 de los veintisiete Estados miembros de la UE en la edición de 2021 del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de la Comisión. Por lo tanto, yo diría que nos jugamos bastante y que si queremos ser un referente digital, debemos seguir impulsando este tipo de medidas y adoptar un plan o estrategia digital global. No debemos olvidar tampoco la gran importancia del capital humano en la digitalización y la oportunidad que supone para los jóvenes con gran talento de nuestro país trabajar en empresas o emprender para crear nuevas compañías. Cada vez vemos más start-ups y scale-ups que impulsan nuevos proyectos que resultan ser de gran atractivo para la industria de la innovación. En 2020, España adoptó una nueva y ambiciosa agenda digital, España Digital 20251, con el objeto de promover la transformación digital del país mediante una serie de reformas de aquí a 2025, así como a través de importantes inversiones públicas y privadas. En el marco de esta agenda, se han puesto en marcha planes específicos adicionales, en ámbitos como el capital humano, la conectividad y la digitalización de las empresas. En dicha estrategia, el sexto pilar es poner foco en las PYMES al proponerse “acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención de las micropymes y las start-ups (meta 2025: 25% de contribución del comercio electrónico al volumen de negocio PYME).”

