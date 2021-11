Dabiz Muñoz pone su menú de DiverXO a 365 euros: ¿Cuánto cuesta comer en un 3 estrellas?

Dabiz Muñoz ha sido elegido recientemente mejor chef del mundo.

3 Se lee en minutos Javier Sánchez



La noticia de que Dabiz Muñoz sube el precio del menú de su restaurante DiverXO (Madrid) de 250 a 365 euros, un aumento en torno al 46%, ha revolucionado el gallinero de la alta cocina en nuestro país. El chef ha argumentado que el aumento tiene como objetivo convertir el restaurante en un negocio sostenible y garantizar unas condiciones económicas dignas para sus empleados. Este movimiento lo convierte en el restaurante más caro de su categoría (tres estrellas Michelin) de toda España. ¿En qué rango de precios se quedan los otros?

Hemos analizado los precios del resto de menús largos -el de DiverXO lo es, y mucho, y solo existe esa opción- de los otros 10 estrellas Michelin de nuestro país y ninguno baja de los 200 euros. El más económico es el de Quique Dacosta en Denia (Alicante), que cuesta 210 euros, mientras que el que se posiciona como segundo tras el de DiverXO es el de Martín Berasategui en su restaurante de Lasarte-Oria (San Sebastián), que se sitúa en los 290 euros. Maridajes de bebidas aparte, obviamente.

Lo cierto es que Dabiz Muñoz vive un momento especialmente dulce: en septiembre fue elegido como mejor chef del mundo en la gala de The Best Chef Awards 2021 y en octubre escaló del puesto 75 al 20 en la lista 50Best, la gran competidora de la Guía Michelin respecto a la alta gastronomía. Además de DiverXO, mantiene abierta su barra StreetXO, su 'food truck' y servicio de delivery El Goxo y ultima la apertura de un nuevo local en Madrid, Ravioxo.

Dabiz Muñoz ha subido de 250 a 365 euros el precio de su menú. /

UNOS 250 EUROS DE PRECIO MEDIO

Con el alza en los precios de DiverXO, el precio medio de comer un menú largo en un 3 estrellas Michelin en nuestro país se sitúa en unos nada despreciables 249 euros. Hay que tener en cuenta que en España hay biestrellados como Coque (Madrid) con precios en ese mismo rango, 230 euros en su caso, o Atrio (Cáceres), con un menú de 195 euros.

No cabe duda de que, en los últimos años, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, el precio de los restaurantes ha subido notablemente. Hay restaurantes que abren con fórmulas de menú y sin haber conseguido aún una estrella y que sitúan los precios en la órbita de los 100 euros. Es el caso de Desde 1911, el nuevo proyecto de Pescaderías Coruñesas recién abierto en Madrid y con menús que oscilan entre los 120 y los 150 euros. Es solo un ejemplo.

LOS MENÚS EN PARÍS, POR ENCIMA DE 400 EUROS

El precio del 'nuevo' DiverXO lo sitúa en un rango de precio que mira hacia los triestrellados de otras grandes capitales europeas. En París, el restaurante de Guy Savoy es el más exclusivo con un menú de 530 euros. Otros como Arpège, del chef Alain Passard, no anda a la zaga con un precio de 460 euros. ¿Qué sucede en Londres? Pues que Core de Clare Smyth se mantiene en unas más moderadas 195 libras (unos 230 euros), mientras que otros como el tres estrellas de Alain Ducasse at The Dorchester está en 170 libras (unos 200 euros). Eso sí, son menús significativamente más cortos que los de DiverXO.

Parece que, definitivamente, Dabiz Muñoz ha elegido mirar hacia Francia y subir los precios en sintonía con nuestro país vecino. Solo un apunte: revisando papeles, hemos recordado que elBulli, en su última temporada (2010-2011) ofrecía su menú por 250 euros, justo el precio anterior que tenía DiverXO hasta este último alza de los precios. Ha pasado una década y, si entonces Ferran Adrià era el referente en cuanto a vanguardia, ahora sin duda lo es Dabiz Muñoz. A partir de aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones.

Noticias relacionadas