La Guardia Civil de Sevilla incauta más de 50 toneladas de jamón cubiertos de moho y falsificados

Localizan en Sevilla más de 50 toneladas de falsos jamones y paletas de pata negra / GUARDIA CIVIL

En Sevilla, los agentes de la Guardia Civil y de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Sevilla han incautado más de 50.000 kilos de jamones y paletas de cerdo que se han localizado en dos almacenes clandestinos ubicados en Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas, también en Sevilla. Estos jamones los investigadores los encontraron no en el estado en el que deberían, por lo que han acacabado generando polémica.

Cuando acudieron los agentes se encontraron con varias cámaras de congelación en muy mal estado incluso con columnas de hielo que unían el techo de las cámaras con el suelo. Pero lo peor de todo, es que estos jamones estaban completamente cubiertos de moho incluso algunos con gusanos. Los investigados contaban con puestos de "lavado de cara" donde los jamones eran lavados con agua a presión o quemados para quitar grasa. Luego de esto, se les aplicaba una mezcla de aceite de semillas y carbón vegetal con el objetivo de mejorar su aspecto.

Condiciones sanitarias lamentables

A parte del mal estado de los jamones, se han localizado bidones de acaricida, que se aplicaba para evitar insectos. Una vez que la pieza no reunía los requisitos mínimos, la usaban para comercializarla cortada en lonchas. Pero no solo esto, las condiciones higiénico-sanitarias se ha dejado claro que eran lamentables, pero el etiquetado de estos productos no se queda atrás ya que estaba completamente falsificado. Las etiquetas estaban manipuladas en cuanto a las fechas de caducidad y loteados.

Ocasionalmente, el número de registro sanitario que se estaba usando no existía y el certificado de calidad de los ibéricos se había copiado a otro operador. Los investigadores de este fraude han llegado hasta empresas en Sevilla, Cáceres, Valencia, Salamanca o Madrid, siendo algunas de estas investigadas como cómplices en la historia, y otras como víctimas de una estafa.