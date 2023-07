Gestión de apartamentos turísticos: Nueva oportunidad laboral

SHUTTERSTOCK

4 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



Tras las restricciones sufridas durante la pandemia, los datos del turismo en España han experimentado una evidente mejoría en los últimos años. En concreto, el sector del alquiler vacacional parece estar en auge. Según el INE, en el territorio nacional hay actualmente más de 300.000 viviendas destinadas al alquiler turístico (sobre todo en provincias con línea de costa). Por otro lado, según el último informe de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), ha aumentado tanto la cantidad de viajeros, como el número de veces que viajan al año y el gasto medio de dichos viajes: en resumen, el volumen asociado a las viviendas vacacionales se ha multiplicado desde 2019.

En este sentido, no es de extrañar que en los últimos tiempos la conversión de viviendas residenciales a viviendas de uso turístico sea una tendencia al alza. No deja de ser una oportunidad de negocio para aquellos propietarios que desean alquilar un inmueble, ya que pueden obtener una rentabilidad más elevada que la que podrían conseguir con un alquiler mensual. De hecho, en muchos casos se decide reformar la vivienda antes de alquilarla (se modernizan la cocina y los baños, se pintan las paredes, se cambian los muebles, etc.) con el objetivo de aumentar su valor y el precio del alquiler, así como para mejorar su aspecto de cara a los posibles inquilinos.

Los servicios de gestión de apartamentos turísticos: una oportunidad para los propietarios

Según Celia Arroyo, redactora del departamento de marketing en la plataforma Cronoshare, los datos son claros y muy optimistas para aquellos propietarios que quieran aprovechar el filón del alquiler turístico: según el Observatorio de la Vivienda Turística en España (impulsado por FEVITUR) el alquiler vacacional en España tuvo un impacto económico de más de 20.388 millones de euros en 2022, casi quintuplicando los datos de 2019.

Sin embargo, y a pesar de las facilidades que existen gracias a la digitalización, gestionar todo lo relacionado con una vivienda de alquiler vacacional puede conllevar una gran inversión de tiempo y esfuerzo.

Para verlo de forma más clara, es posible repasar todas las tareas que abarcaría esa gestión. Para empezar, estaría la coordinación de las reservas entre las distintas plataformas utilizadas para anunciar el inmueble (incluyendo los posibles retrasos o cambios de planes de los viajeros). Sin olvidar que no todos los turistas son nacionales y que, en ocasiones, puede hacer falta conocer distintos idiomas para poder comunicarse y ofrecer una buena atención al cliente.

Además, con cada nueva reserva es necesario coordinar, también, los servicios de limpieza y mantenimiento del inmueble. En concreto, antes y después de cada reserva hay que limpiar la vivienda, reponer los suministros que sea necesario, comprobar que los electrodomésticos funcionan, etc. Asimismo, pueden surgir situaciones que requieran una intervención inmediata por parte del propietario, como posibles averías.

A todo esto, quedaría añadir un aspecto clave para conseguir una buena rentabilidad con una vivienda de uso turístico: la fijación del precio del alquiler. Para tomar una decisión acertada en este ámbito es necesario investigar los precios y la demanda que se están dando en el mercado en un momento determinado.

Todas estas tareas, sumadas, requieren una atención por parte de los propietarios que, en muchos casos, les roba tiempo de descanso o de otras posibles asignaciones. No obstante, existen alternativas, como los servicios de gestión de alquileres vacacionales.

Las viviendas de uso turístico: una oportunidad también para los expertos en gestión

Teniendo en cuenta el creciente número de viviendas turísticas y los buenos datos en el sector del turismo, la gestión de apartamentos turísticos puede convertirse en una buena oportunidad laboral para aquellos profesionales con formación en gestión, marketing digital y otras áreas relacionadas.

Precisamente, plataformas como Cronoshare han detectado esa oportunidad y pueden ser el trampolín perfecto para dar impulso a los profesionales que quieran abrirse camino en el sector. Al tratarse de un Marketplace que pone en contacto a clientes que buscan un servicio con profesionales cualificados que puedan llevarlo a cabo, puede convertirse en una herramienta adecuada tanto para empezar un negocio de gestión de apartamentos turísticos como para aumentar la cartera de clientes de un negocio que necesita crecer en este ámbito.

Su funcionamiento es muy sencillo: el profesional puede registrarse de forma gratuita y crear un perfil para darse a conocer y mostrar los servicios que ofrece. A partir de ese momento, tiene la oportunidad de recibir solicitudes de clientes potenciales que lleguen a la plataforma buscando un servicio de gestión para su apartamento turístico. Cuando detectan una oferta interesante, únicamente tienen que desbloquear los datos de contacto del cliente potencial haciendo uso de los cronos, la moneda virtual de la plataforma. Para adquirir esos cronos, previamente deben hacer una cierta inversión.

Noticias relacionadas

Por su parte, los clientes pueden publicar la solicitud de servicios de forma totalmente gratuita y, por norma general, tienen la oportunidad de comparar los perfiles y ofertas de hasta cuatro profesionales interesados en llevar a cabo la gestión de la vivienda turística en cuestión.

El objetivo de Cronoshare es ayudar a los clientes a conseguir el mejor servicio posible al mismo tiempo que ayudan a los negocios a crecer, sobre todo en aquellos casos en los que no se pueden permitir la inversión en otras estrategias digitales, como la creación y el mantenimiento de una página web.