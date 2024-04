Ligera subida en el precio de la luz hoy jueves, 18 de abril: estas son las horas más baratas del día

La danesa Ørsted da luz verde a la inversión en el mayor parque eólico marino de mundo en el mar del Norte / PEXELS

El precio promedio de la luz para los consumidores experimenta una nueva subida este jueves, 18 de abril, con un precio medio que asciende hasta los 4,54 euros por megavatio hora (MWh). Habrá horas en las que poner la lavadora, planchar o usar el horno será más aconsejable. Conocer cuáles son las más baratas permite concentrar el gasto y ahorrar en la factura a fin de mes. El precio máximo, de 30,77 euros/MWh, se registrará entre las 21:00 y las 22:00 horas de la noche, mientras que el precio mínimo, de 0 euros/MWh o menos, se alcanzará entre las 10:00 y las 19:00 horas, donde será gratuita, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Sin aplicar la 'excepción ibérica'

Al precio medio del 'pool' se sumaría la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, pero que se sitúa nuevamente en 0 euros/MWh, situación que se repite desde el pasado 27 de febrero.

La denominada 'excepción ibérica' se extendió hasta el pasado 31 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea. Así, se prolongaba siete meses, hasta final del 2023, y no se excluía que pudiera prorrogarse más tiempo si dicho marco también se aumentaba.

Precio de la luz por horas

De 00:00 a 01:00: 3,25 euros/MWh

De 01:00 a 02:00: 2,9 euros/MWh

De 02:00 a 03:00: 2,2 euros/MWh

De 03:00 a 04:00: 2 euros/MWh

De 04:00 a 05:00 : 1,77 euros/MWh

De 05:00 a 06:00: 2 euros/MWh

De 06:00 a 07:00: 3,25 euros/MWh

De 07:00 a 08:00: 21,03 euros/MWh

De 08:00 a 09:00: 6 euros/MWh

De 09:00 a 10:00: 1,77 euros/MWh

De 10:00 a 11:00: 0 euros/MWh

De 11:00 a 12:00: 0 euros/MWh

De 12:00 a 13:00: 0 euros/MWh

De 13:00 a 14:00: 0 euros/MWh

De 14:00 a 15:00: 0 euros/MWh

De 15:00 a 16:00: -0,01 euros/MWh

De 16:00 a 17:00: 0 euros/MWh

De 17:00 a 18:00: 0 euros/MWh

De 18:00 a 19:00: 0 euros/MWh

De 19:00 a 20:00: 2 euros/MWh

De 20:00 a 21:00: 12,17 euros/MWh

De 21:00 a 22:00: 30,77 euros/MWh

De 22:00 a 23:00: 14,21 euros/MWh

De 23:00 a 00:00: 3,6 euros/MWh

Precio de la luz hoy, 18 de abril / OMIE

Horas valle y horas pico

Con el objetivo de ahorrar en la factura de la luz los expertos apuntan que es recomendable adaptar el consumo a las horas más baratas, las llamadas horas valle. Las franjas más económicas se encuentran en los tramos que van desde las 2 a las 5 horas y entre las 10 y las 15 horas cuando el precio no supera los 30 euros por megavatio hora (MWh).

También es conveniente para intentar reducir la factura de la luz que se use de manera eficiente, apagando luces si no hay nadie en la habitación, poniendo lavadoras llenas, utilizando los modos 'eco' de los electrodomésticos, retirando de los enchufes los cargadores del teléfono móvil... Por el contrario, las horas pico son entre las 18 y las 21 cuando el precio no baja de los 104 euros/MWh.