El contenido digital del futuro será creado a través de inteligencia artificial

Imagen de la televisión en la nube. / Imagen cedida

El informativo de televisión sobre el tiempo en Denver discurre como cualquier otro. El presentador se despide deseando agradables días "llenos de sol". ¿Por qué entonces aparece en el informe AI in the media presentado por Futuri en el NAB Show de Las Vegas, que reúne a la industria audiovisual mundial? El CEO de Futuri, Daniel Anstandig, explica que el presentador que hemos visto no existe, es un avatar. A pesar de ello, el 51% de las personas encuestadas le han dado una puntuación de 8 a 10 en credibilidad y, "dado el rápido ritmo de mejora de la inteligencia artificial (IA), cada día la aceptación de noticias comunicadas por un avatar seguirá creciendo", afirma.

Jan Weigner, de Cinegy, habla de la nueva era de la "televisión definida por software", en la que "veremos retransmisiones generadas en el data center desde un entorno virtualizado", por ejemplo, la nube pública de Amazon Web Services y Microsoft Azure. Y ahí es donde la cosa se pone interesante porque, en ese mismo evento, el presidente de la NAB, Curtis LeGeyt, anunció el estallido de la batalla "por ocupar una parcela en la oferta audiovisual del futuro coche hiperconectado". Un vehículo en el que, según el CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, disfrutaremos de al menos ocho pantallas y ancho de banda suficiente para contenidos de alta definición en tiempo real.

Según Alain Nochimowski, de Viaccess Orca, gran parte de lo que consideramos contenido generado por el usuario "será automatizado y creado a través de IA". La oportunidad para nuevos negocios radica en "el cambio de paradigma en términos de cómo se personaliza el vídeo": de segmentar la audiencia y enviarle el contenido adecuado, como ahora, a elaborar un mensaje específico para cada persona. La clave es "extraer aún más conocimiento" de los datos de audiencia. ¿Qué tal de la mano del automóvil?

De ahí que, en paralelo al desarrollo de las nuevas soluciones tecnológicas, se estén afinando los mecanismos de monetización. Según Mike Chiodotti, de Endeavor Streaming, el servicio directo al consumidor se utilizará cada vez más como capa fundamental para suscripciones con un alcance también cada vez mayor, con recompensas e integración de ofertas de todo el ecosistema del titular de los derechos (acceso, contenido exclusivo, compras y entradas).

El deporte, clave

Noticias relacionadas

El deporte es, sin discusión, uno de los palos de la baraja. Para los Juegos Olímpicos de París 2024, Intel acaba de anunciar su propuesta de IA en todas partes (AI Everywhere fue uno de los lemas del último CES de Las Vegas). La plataforma Intel Geti permitirá la generación automática de momentos destacados en los Olympic Broadcasting Services, que se podrán empaquetar y distribuir a los espectadores al instante.

Lori Schwartz, CEO de Storytech, resume el momento: "La posproducción está moviéndose hacia el principio de la cadena de producción. Emerge una nueva economía del creador y es enorme, no creo que la gente se dé cuenta de los millones de dólares que se están destinando a ella".