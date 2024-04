Cuándo será la próxima paga extra tras la subida de las pensiones: esta es la fecha

Estas son las pensiones de la Seguridad Social que más suben en 2024 / EPC

Millones de pensionistas reciben cada mes la pensión de jubilación, pero la fecha de ingreso puede variar de una entidad a otra. Pese a estar a mediados de abril, muchos de estos pensionistas se preguntan cuándo podrán percibir la próxima paga extra en sus cuentas, ya que sería la primera que incluyese el incremento de las pensiones aprobado en enero.

Revalorización de las pensiones en 2024

Las pensiones contributivas se han revalorizado en un 3,8% este 2024, mientras que las no contributivas aumentarán un 6,9%. Una bajada considerable respecto a los datos de 2023: un 8,5% para las contributivas y un 15% para las no contributivas. Esto se debe a un menor dato de inflación interanual registrado en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Entre las pensiones no contributivas, encontramos las de viudedad.

La pensión de viudedad es una prestación económica que la Seguridad Social concede a los cónyuges o ex cónyuges de un trabajador fallecido, siempre que cumplan una serie de requisitos. Su objetivo es garantizar un nivel de vida digno a las personas que han perdido a su pareja y que, en muchos casos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Cuándo se cobra la próxima paga extra

En junio, los bancos empezarán a depositar la paga extraordinaria de las pensiones junto con el ingreso regular. Normalmente, esto se produce entre los días 1 y 5 de cada mes, pero los bancos suelen adelantar el cobro unos días. Además, se produce a mes vencido. Es por esto que la próxima paga extra llegará a las cuentas de los beneficiarios durante los días 21 y 26 de junio, dependiendo del banco. A los pensionistas les alegrará saber que esta paga extra también llegará con una cuantía mayor, debido a la subida del 2,3% en pensiones contributiva.