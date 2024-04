Mensaje de Hacienda: te llegará si ya has presentado la Declaración de la Renta

Momento de hacer cuentas con Hacienda

El pasado miércoles 3 de abril comenzó la campaña de la Renta, por lo que los contribuyentes ya pudieron empezar a entregar sus documentos al fisco tributario. Aunque el plazo termina el próximo 1 de julio, muchos ya han cumplido con el trámite y se han empezado a sorprender por un mensaje de Hacienda que informa sobre el ingreso de su devolución, si es que es el caso.

Mensaje de Hacienda

La Agencia Tributaria está enviando una serie de mensajes, correos electrónicos y postales, dependiendo del método que haya elegido el contribuyente, en los que informan sobre la devolución de sus impuestos. Según este aviso de Hacienda, el dinero está en curso. Se estima que a alrededor de unos 13,6 millones de personas les saldrá a devolver la Renta. El mensaje del organismo es meramente informativo y no hay que responder nada.

Contenido del mensaje

Es importante asegurarnos de que el mensaje recibido no se trata de una estafa, ya que abundan por estas fechas. Este es el contenido del mensaje: “Se ha ordenado el pago de su devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2023. Por favor, no responda a este mensaje. Se trata de un envío automatizado desde una dirección de correo no atendida”.

¿Fecha de devolución?

Por desgracia, la fecha de devolución no está indicada en el mensaje de Hacienda. Sin embargo, existe un plazo de seis meses para que Hacienda realice la devolución por transferencia bancaria, por lo que es probable que el contribuyente que haya recibido tal mensaje vea reflejado el ingreso en las próximas semanas en su cuenta bancaria.