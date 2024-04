Miles de congresistas llegan como ‘abanderados olímpicos’ a la Convención McDonald's de Barcelona

Convención de McDonalds en Barcelona / Jordi Cotrina

Sombrero Panamá, camisa blanca y chaleco azul con la bandera de España y el logo de McDonald’s impresos. Con este uniforme y con un par de banderas rojigualdas han desfilado las docenas de integrantes de la delegación española para acceder a la Convención Global de McDonald’s, que acoge la Fira Gran Via Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), entre el 8 y el 11 de abril.

Aunque el equipo español, por ruido y volumen de gente, ha sido el más notorio, agrupaciones de todo el planeta han accedido también con sus respectivos uniformes y de forma conjunta al primer día de la convención de la multinacional en una estampa que evocaba a una especie de ‘abanderados olímpicos’ de la comida rápida. Esta es la primera vez en más de 80 años de historia que este evento, el 30º —se celebra cada dos años—, tendrá lugar fuera de Estados Unidos y, pese a la opacidad de su contenido, se calcula que atraerá a la capital catalana a unos 14.000 directivos, franquiciados y proveedores de 135 países.

Más que aprendizajes y nuevas herramientas, Sue y Ann, dos franquiciadas estadounidenses veteranas en este tipo de congresos, explican justo antes de entrar al recinto que el evento tratará de lograr “una motivación renovada” de cara al futuro del negocio más famoso de hamburguesas. Así, ambas consideran “una buena idea” que el acto se celebre fuera de Estados Unidos para reforzar esa idea de empresa “global” que trata de potenciar la marca.

La gran mayoría de asistentes son directivos y franquiciados, así como otros empresarios de sectores vinculados al negocio de McDonald’s. Este último es el caso de Tomoyuki Tsugawa, proveniente de Japón y vinculado a una empresa encargada del empaquetado de productos de la multinacional. Tsugawa señala que esta es su primera Convención Global y su primera vez en Europa y que, entre otras cuestiones, aspira a aprender más sobre cómo funciona el sistema de embalaje de la cadena de hamburguesas en Europa y Estados Unidos para tratar de implementar luego algunas ideas.

También es la primera vez para Zafa Tabassuma, franquiciado de origen pakistaní y llegado de EEUU, quien confía en poder conocer la visión y el camino que van a seguir los creadores del ‘Happy Meal’. Con la misma idea acuden Filipinas Noemi Bernardo y Mimi Arguells, quienes ya han podido visitar Barcelona este fin de semana y "apreciar su arquitectura, la comida y la cultura".

Opacidad

Sobre la asistencia de empleados, trabajadores de McDonald’s preguntados por este diario explican que la compañía ofrece varios cursos a los trabajadores y que la participación en uno de estos talleres permitía a los empleados entrar en un sorteo para recibir una invitación al congreso. En otros locales, de más nueva creación, sin embargo, dicen desconocer este proceso.

Sue, Anna o Tsugawa son algunos de los pocos congresistas que acceden a hablar. La mayoría de asistentes y empleados prefieren no hacer declaraciones, remitir a los servicios de prensa o afirman directamente que no tienen permitido comentar nada que tenga relación con el evento. Unas respuestas que van en la línea del secretismo que envuelve a este evento profesional 'made in USA'.

'Bic Mac' en la cuna de la cocina mediterránea

No se le escapa a nadie la contradicción que su pone que el máximo tótem del ‘fast food’ celebre su gran congreso en una ciudad mediterránea y con grandes exponentes culinarios como es Barcelona. De hecho, Catalunya será la Región Mundial de la Gastronomía en 2025, convirtiéndose en la primera región europea que recibe esta distinción, que evoca a un imaginario ubicado lejos del ‘Bic Mac’ y las ‘cheese burgers’.

Así, varios de los asistentes comentan que aprovecharán su estancia en Barcelona para, antes que las hamburguesas, probar la comida local y, de hecho, hay restaurantes Michelin con reservas desde hace meses. Más allá de la comida de 'km 0', McDonald’s, que estos días ha llenado la ciudad de carteles publicitarios con su logo —aunque sin hacer mención alguna a la convención—, cuenta ya con 24 restaurantes en Barcelona, que forman parte del centenar que aglutina Catalunya, y de los 600 de España, a los que se espera añadir un centenar más antes de 2025.

Ante este auge de la firma, sustentada principalmente en franquicias —más del 90%de los locales españoles lo son—, la Juan Naranjo Galería de Arte de Barcelona acoge este mismo 8 de abril una “acción” bautizada como 'McCelona', a cargo del artista Miralda y FoodCultura, que nace como protesta a la convención y que pretende evidenciar “el desmantelamiento del discurso público en favor de intereses privados” así como la “mercantilización de la ciudad”.

Tribunales

La convención de McDonald’s en Barcelona coincide también con la querella por “estafa” y “coacciones” que preparan una veintena de franquiciados de España y que cuentan con unos 50 locales contra la multinacional. Esta futurible querella la capitanea el bufete Cremades Calvo-Sotelo, que ya ha disputado varios litigios en la última década, algunos todavía abiertos, contra la multinacional. Hasta ahora, con resultado favorable para McDonald’s.

Principalmente, la veintena de franquiciados denuncia que se les cobra dos veces los costes de logística, una vía 'royalties' de McDonald's y otra vía la mercantil Havi Logistics, así como “represalias” por negarse a participar en la unión de franquiciados COOP, tras lo que, “McDonald’s ha dinamitado contratos de franquicias”, según apunta el abogado José Luis González-Montes. Este diario ha tratado de conocer la versión de McDonald's sobre estos hechos, pero, en el momento de publicación de este artículo, no se ha obtenido respuesta.