La inversión en barricas de whisky sufre una caída del 11% por la incertidumbre económica

Vasos con Whisky.

Después de un crecimiento exponencial hasta el tercer trimestre de 2023, la inversión en barricas de whisky se desinfla. Los volúmenes subastados en los últimos tres meses del año anterior disminuyeron un 11% respecto al mismo periodo de 2022, según el informe Noble & Co Whisky Intelligence Report elaborado en colaboración con la firma de asesoría financiera Brainwave. El declive se observa principalmente en las botellas de menor precio, con una caída del 11,4% entre 100 y 1.000 libras, mientras que los productos con precios de entre 1.000 y 10.000 libras descendieron un 9,4%. En el documento se especifica que el clima macroeconómico está pesando en el mercado de las subastas. "Si 2024 es un año de recuperación económica, esto puede repercutir en el mercado de subastas", aseguran sus autores.

No es un fenómeno aislado. Las cuatro grandes marcas (The Macallan, Springbank, Bowmore y Ardbeg) han experimentado un descenso del volumen de ventas. Solo hubo una excepción y fue la botella The Macallan Valerio Adami, que registró un valor muy fuerte en el último trimestre de 2023 al ser vendido por 2, 1 millones de libras y aupó los precios de manera general. Por contra, otros productos, como The Macallan The Reach, volvió a venderse tras seis meses esperando a ser subastado con un precio un 23% menor. La tendencia se agravó en los últimos meses, incluso teniendo en cuenta la estacionalidad. De media, las botellas vendidas entre 100 y 200 libras bajaron sus ventas un 20% en diciembre respecto al mismo mes del 2022 y un 21% en enero del ejercicio actual.

"La oferta en el mercado de subastas se ha reducido al mismo tiempo que se ha debilitado", apuntan en el informe. Para los autores del mismo, estas cifras podrían ser "una señal prometedora", ya que los vendedores intentan ser racionales a la hora de comprar. Aun así, el apetito por las subastas de barricas de whisky podría verse afectado por el contexto macroeconómico y geopolítico. Algunos de los factores que más impactarán en el mercado es la desaceleración de China y las guerras en Ucrania y en Gaza.

Más caras, pero menos valor

Por zonas en Escocia, donde se concentran las ventas de las barricas de whisky, la mayor parte de las regiones han sufrido un aumento de precios. El porcentaje de botellas vendidas por menos de 200 libras alcanzó el 52% en el último trimestre del 2023 frente al 47% registrado durante el mismo periodo del año anterior. En Highland los volúmenes han caído significativamente, aunque en enero solo bajaron un 7%, superando al resto del mercado. El valor de las barricas de whisky ha aumentado junto a los precios medios, pero esto ha tenido lugar por la importante venta de The Glenturret Eight Decades.

Noticias relacionadas

Debido a los bajos valores negociados, algunos nuevos lanzamientos han tenido dificultades para agotarse. Este fenómeno está llevando a un descenso de la demanda en el mercado secundario debido a la falta de confianza de los compradores de obtener beneficios. Una de las marcas más impactadas por este fenómeno ha sido Loch Lomond, que tiene un valor negociado muy bajo para ser una marca primaria y en crecimiento, y GlenAllachie, que también obtuvo buenos resultados en 2022. En general, las botellas no vendidas en subasta no han aumentado significativamente de manera general. Según los autores del informe, esto significa que "los vendedores son más prudentes a la hora de subastar botellas en un mercado más frágil".

El mercado del lujo todavía se mantiene bajo presión. Las casas de subastas Christie's, Sotheby's y Phillips acumularon 11.200 millones de dólares en 2023 en ventas de arte, un 19% menos que en 2022, según ArtTactic, mientras que el índice especializado en vinos Fine Wine 100 cayó un 13% en el último año. El mayor descenso lo han sufrido los relojes antiguos: el Bloomberg Subdial Watch Index cayó un 11,6% en el 2023 y se mantiene un 39,9% por debajo de las cifras registradas hace dos meses. Por su parte, las marcas de lujo de ropa de deporte incluidas en el Bloomberg Oregonian Sneaker Index perdieron un 30% desde noviembre de 2021, aunque recuperaron parte de lo perdido con una subida del 19% en el último cuatrimestre de 2023, mientras que los artículos de lujo enmarcados en el S&P Global Luxury Index registraron su momento más bajo en octubre de 2023, y desde entonces, han subido un 22%.