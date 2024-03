Este es el recorrido de las cinco columnas de tractores que llegarán a Madrid este domingo

Agricultores con tractores en el centro de Madrid, con la Puerta de Alcalá al fondo, el pasado febrero. / / JOSÉ LUIS ROCA

Cinco columnas de tractores llegarán al centro de Madrid este domingo para colapsar el centro de la capital en una nueva manifestación convocada por Unión de Uniones. La intención de la organización agraria es concentrar a 1.500 tractores y a 15.000 agricultores y ganaderos en el Ministerio de Transición Ecológica a las 11 horas para desplazarse hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el Paseo de la Castellana. Antes de iniciar la marcha procederán a una donación de 125 aceite de oliva virgen extra a la ONG Mensajeros de la Paz porque "entendemos que el aceite es un producto sobre el cual se están aplicando todos los males", apuntó el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, durante la presentación del recorrido.

A diferencia de la última tractorada, en la que las columnas de vehículos iniciaron su trayecto un día antes para llegar a Madrid desde puntos tan remotos como Cataluña, esta vez el grueso de los tractores procederán de Castilla La Mancha, Madrid y de Castilla y León. Las personas que se sumarán a la manifestación a pie provienen de Guadalajara, Segovia, Ávila, Valencia y Burgos, entre otras ciudades. Unión de Uniones afirma que cuenta con el visto bueno de la Delegación del Gobierno en Madrid para meter todos los tractores que la última vez se quedaron a las puertas de Madrid. Y no será la última manifestación de los agricultores, aunque las próximas se convocarán con menor intensidad por la necesidad de retomar el trabajo con normalidad. "Vamos a seguir hasta que haya medidas concretas, no nos valen promesas", sentenció Cortés.

Estos son los itinerarios de los tractores que llegarán a Madrid:

1. Ruta Guadalajara-Madrid

Los tractores acceden a la Comunidad por la M-121 hasta Meco (Madrid). Llegada a Meco, Camino del Olivo y continuar por M-121 hasta Alcalá de Henares (Madrid). Llegada a Alcalá de Henares por Pl. Seis, Avd. de Meco, C/ Gaceta de Alcalá, C/ Eras de San Isidro, Vía Complutense, Avd. de Madrid hacia M-300 para llegar a Torrejón de Ardoz (Madrid), Avd. de la Constitución, Avd. del Sol, M-206 hasta San Fernando de Henares (Madrid), C/ de la Huerta, Pza. Fernando VI, C/ Pizarro, Carretera de Mejorada, Avd. Enrique Tierno Galván, Avd. Isabel Torres, Rotonda Paisajes en el Tiempo, Avd. de Vicálvaro, C/ Honduras hasta llegar a Coslada (Madrid), Avd. de la Constitución, C/ Begoña hasta la M-201, para llegar a Madrid cruzando la M-40 por la Glorieta de Arcentales, Avd. Arcentales, Avd. de Canillejas a Vicálvaro, C/ Alcalá, C/ Francisco Silvela, C/ Joaquín Costa, Paseo de la Castellana, Plaza de San Juan de la Cruz .

2. Ruta Taracón– Huete (Cuenca)– Madrid

Los tractores llegan a la Comunidad de Madrid a la localidad de Villamanrique de Tajo donde tomarán la M-321 hasta Villarejo de Salvanés, continuar por M-231 hasta Carabaña y allí coger la M-204 para enlazar con la N-III hasta Arganda del Rey, por donde se circula por Avd. Valencia, Avd. Valdearganda, M-300, saliendo por la M-208 pasando por Velilla de San Antonio (Madrid) y Mejorada del Campo (Madrid), hasta enlazar con la M-203, y posteriormente llegar hasta la C/ Pirotecnia, C/ Aurora Boreal, Avd. de la Democracia, Plaza Alonso, C/ Casalarreina, Avd. Daroca, M-23, C O’Donnell, C/ Doctor Esquerdo, C/ Francisco Silvela, C/ Joaquín Costa, Paseo de la Castellana, Plaza de San Juan de la Cruz.

3. Ruta Villasequilla – Sonseca - Pulgar – Toriijos – Valmojado (Toledo) – Madrid

Entran en la Comunidad de Madrid a Griñón por la M-415, se continúa por la M-404 hasta la rotonda del Pk 19,800 y entrar en Griñón por la Avd. de los Andaluces hasta enlazar con la M-405 hasta Fuenlabrada (Madrid), C/ Luis Sauquillo, C/ Leganés, M-409 para entrar en Leganés (Madrid), M-402, Avd. del Doctor Fleming, Avd. de Gibraltar, Avd. de Castilla-La Mancha, enlazando por la M425 hasta llegar a Madrid, Vía Lusitana, C/ Marcelo Usera, C/ Vado de Santa Catalina, Paseo de las Delicias, C/ Bustamante, C/ Ramírez de Prado, C/ Méndez Álvaro, C/ Comercio, Avd. Menéndez Pelayo, C/ Príncipe de Vergara C/ Francisco Silvela, C/ Joaquín Costa, Paseo de la Castellana, Plaza de San Juan de la Cruz.

4. Ruta Ávila – Arévalo (Ávila) – Cuéllar (Segovia) – Madrid

Noticias relacionadas

Procedente de El Espinar (Segovia) por la N-VI, M-510 hasta Galapagar (Madrid), continuarán por la M-505 sentido Madrid hasta Autovía A-6 vía de servicio. Después, A-6 vía de servicio hacia M-500 Carretera de Castilla, pasando por Avd. de la Victoria de la localidad de Pozuelo de Alarcón. Se continúa por C/ de Rafael Bortí, Avd. de Navacerrada, C/ Fernando Lázaro, C/ del Berrial, C/ de Pico Cejón, C/ de Acamar, C/ de Golondrina, Carretera de Humera, C/ del Arroyo de Pozuelo hasta llegar a la carretera M-500 en Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, C/ Marqués de Urquijo, C/ Alberto Aguilera, C/ Carranza, C/ Sagasta, C/ Santa Engracia, C/ José Abascal (esta columna esperará en José Abascal con Paseo de la Castellana el paso de la manifestación para unirse a la misma).

5. Ruta Burgos– Aranda de Duero (Burgos) – Madrid

Se accede a la Comunidad de Madrid a través de la localidad de Lozoya tomando la carretera M-604 dirección hacia la autovía A-1. Incorporarse a la autovía A-1 sentido Madrid (previamente se habrá coneado) y circular por ella hasta tomar la salida 68, siguiendo dirección Loyozuela por Avd. Madrid, atravesar la localidad hasta la M-131, atravesando las localidades de Sieteiglesias y El Berrueco dirección Torrelaguna. Entrar en la localidad de Torrelaguna por carretera M-131 hasta la rotonda con la N-320, continuando por ella en sentido Guadalajara hasta el cruce con la M-103. Continuar por M-103 hasta la rotonda con la M-111 tomando la primera salida hacia M-100 sentido San Sebastián de los Reyes. Posteriormente se continúa por la N-I hasta San Sebastián de los Reyes, pasando por el Paseo de Europa, Boulevard Salvador Allende, Paseo de la Chopera hasta la rotonda con la M-603. Se continua por M-603 hasta la entrada en la ciudad de Madrid por la C/ Nuestra Señora de Valverde, Avd. Llano Castellano, C/ Mauricio Legendre, C/ Enrique Larreta, C/ Mateo Inurria, Plaza de Castilla, Paseo de la Castellana, Plaza de San Juan de la Cruz.