Qué se llevan los ganadores de los Premios Óscar 2024: cuánto cobran los premiados

La 96ª edición de los Premios Óscar se celebrará el próximo lunes 11 de marzo y todavía son muchas las dudas que rodean tanto a su organización como a los propios premiados. Esta ceremonia se trata del gran evento del cine mundial y los premiados, sobre todo los de las principales categorías, gozan de un gran prestigio y de un aumento en su caché. Sin embargo, muchos se preguntan si además de este estatus añadido los ganadores y ganadoras también perciben una compensación económica.

¿Qué se llevan los nominados al Óscar?

Aunque todos preferirían llevarse la estatuilla, los nominados en las categorías de actuación y dirección no se van a casa con las manos vacías. Estos reciben todos los años una serie de cestas super VIP, conocidas como 'Everyone Wins Gift Bags'. No se trata de un regalo de la Academia, sino que proviene de la firma privada encargada de crear las cestas, la compañía Distinctive Assets.

En la última edición, se estima que la cesta estaba valorada en casi 125.000 dólares, incluyendo alrededor de 60 regalos diferentes de precios muy diversos. Los obsequios pueden ir desde una caja de pasteles hasta una estancia de varios días en un hotel de ensueño.

¿Cuánto dinero ganan los ganadores y ganadoras del Óscar?

La realidad es que, aparte de la famosa estatuilla de oro, los premiados del Óscar no reciben ningún tipo de compensación económica. De hecho, vender la estatuilla está totalmente prohibido y está valorada por la Academia en un dólar, pese a estar hecha de oro. De esta manera, si alguien no quiere recibirla, esa es la única compensación que recibiría, ya que la única alternativa a llevarse la estatuilla a casa es devolverla a la Academia.

