Protestas de los agricultores, en directo | Cortados los principales accesos a Sevilla y bloqueada la AP-7 en la frontera con Francia en el 'supermiércoles' agrario

Andalucía | Agricultores levantan los cortes de carreteras en Sevilla, unas protestas con un detenido

Los agricultores están levantando desde las 14.00 horas los cortes de carretera que han llevado a cabo desde las diez de la mañana en los principales accesos a Sevilla, y en la concentración en la AP-4, a la altura de Los Palacios, ha sido detenida una persona por bajarse de su coche particular y amenazar a los manifestantes con un palo. Según fuentes de la subdelegación del Gobierno en Sevilla, el particular fue detenido por la Guardia Civil tras verse afectado por el corte de la autopista AP-4 a su paso por Los Palacios y muy alterado se bajó de su coche y amenazó a los agricultores con un palo. Al margen de esto no se han producido incidencias reseñables en la jornada de protesta de los agricultores convocada este miércoles por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas agroalimentarias por la grave situación del campo, y en la que han efectuado cortes intermitentes en los principales acceso por carretera a Sevilla.