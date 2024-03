Protestas de los agricultores, en directo: vuelven las protestas a cortar la AP-7 en Tarragona

Andalucía | La marea de tractores llega a Málaga y colapsa el Centro: "Sin agricultores ni ganaderos no tenemos nada"

Bajo vítores, aplausos y - con 'Escándalo de Raphael' de fondo-, Málaga vuelve a llenarse de tractores. Unas protestas que han colapsado el centro de la ciudad, con el objetivo de denunciar la crítica situación que atraviesa el sector primario. En su entrada al Paseo del Parque de la capital, cerca de un centenar tractores llegados de distintos puntos de la provincia denunciaban su situación: "Si el campo no produce, la ciudad no come. Arriba la agricultura, que nos escuchen", gritan. El pasado 6 de febrero, los agricultores llegaron a la ciudad por sorpresa y de noche, para atrincherarse en torno del Puerto de Málaga y en los accesos a Mercamálaga, bloqueando el acceso.

