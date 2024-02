Wall street cae con fuerza por una inflación mayor de la esperada

Wall Street.

Los inversores han acogido con pesimismo el último dato de inflación en Estados Unidos. En enero de 2024, el IPC estadounidense descendió tres décimas hasta el 3,1%, pero el índice subyacente, aquel que excluye los precios más volátiles, como el precio de los alimentos y de la energía, se mantuvo en el 3,9% sin cambios. En los mercados se experaba una inflación del 2,9% como antesala de los primeros recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Ahora, esta decisión tendrá que esperar. El S&P 500 pierde un 1,47%, mientras que el Dow Jones cae un 1,53%. El Nasdaq, el índice bursátil tecnológico, es el más afectado con una caída del 1,78%. Debido a este descalabro, el S&P 500 ha perdido los 5.000 puntos, máximos históricos conseguidos hace apenas cuatro días.

Desde los primeros compases de la jornada bursátil, las Bolsas estadounidenses reaccionaron a la baja. Once minutos después de la apertura del parqué, el Dow Jones se situaba en 38.378 puntos, y el selectivo S&P 500 bajaba un 1,29%, hasta los 4.956 enteros. Por su parte, el Nasdaq bajaba un 1,85%, hasta 15.647 unidades. Los datos de inflación no fueron bien recibidos por el mercado, pues fueron más elevados de lo que esperaban los analistas y dispararon los rendimientos del bono del Tesoro hasta el 4,261%.

Hace una semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaraba en una entrevista ofrecida al programa 'Sixty Minutes' de CBS News la necesidad de actuar "con cuidado" sobre la previsión de recortar los tipos de interés, situados en la actualidad en la horquilla de los 5,25%-5,5%. En su momento, subrayó la fortaleza del mercado laboral y de la economía del país, así como la solidez de su crecimiento, aunque el banco central todavía continúa reconduciendo la inflación hasta su objetivo, el 2%. Powell expresó que "casi todos" los 19 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano responsable de decidir si suben o no los tipos, "creen que, en su caso más probable, será apropiado" que se reduzca la tasa "este año". Y según sus palabras, no es probable que este comité alcance este nivel de confianza a tiempo para la reunión de marzo. Con el último dato de inflación en la mano, es posible que los recortes de los tipos de interés no se vean hasta verano, fecha que se acerca a la manejada por su homóloga en la zona euro, Christine Lagarde.

Resultados empresariales

Por otro lado, esta mañana la compañía estadounidense de bebidas Coca-Cola publicó sus resultados de 2023, cuando obtuvo un beneficio de 10.714 millones de dólares en 2023, un 12% más respecto al año anterior. En la apertura de la bolsa, sus acciones subían un 1,19%.

Además, la aerolínea JetBlue Airways subía un 10 % después de que el inversor activista Carl Icahn anunciara que había adquirido una participación de casi el 10% en la empresa, mientras que el fabricante de juguetes Hasbro caía en la apertura casi un 3% después de que sus resultados trimestrales no superasen las expectativas de los analistas.