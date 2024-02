Protestas de los agricultores, en directo | Séptima jornada de protestas y segundo día de huelga en las protestas agrícolas

Delegación del Gobierno en Extremadura ve con "máxima preocupación" los cortes de carreteras no autorizados

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mostrado su "máxima preocupación" por los cortes de carreteras "sin autorización" y "sin comunicación" en tanto que provocan un riesgo para la ciudadanía. Esta es su "máxima preocupación en este momento", ha reconocido al ser preguntado sobre los cortes de tráfico protagonizados por los agricultores y ganaderos por toda la geografía regional en el marco de sus reivindicaciones, sobre las que ha señalado que no tiene noticias respecto a que se haya producido por el momento nada reseñable, si bien ha rechazado que sean "pacíficos".

Para el delegado, "pacífico no es cuando alguien sin avisar de ningún tipo entra en una autovía y la corta, eso no es pacífico". "No creo que podamos decir que es pacífico, donde un grupo de personas entra en una autovía a pie y la corta, eso no puede ser pacífico. Si lo consideramos eso normal... yo no lo considero normal", ha admitido.