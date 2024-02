Protestas de los agricultores, en directo | Un grupo de los agricultores pasa la noche en sus tractores en Barcelona

Murcia | Diego Conesa (portavoz de las protestas en Murcia): "Estamos en una situación tan crítica que no tenemos miedo a las consecuencias"

Una vez transcurridas las primeras 24 horas de protestas no autorizadas, convocadas al margen de las principales organizaciones agrarias, los miles de agricultores murcianos movilizados contra la agenda 2030, la PAC y la entrada de productos extracomunitarios a los mercados europeos han "perdido el miedo a las fuerzas de seguridad y a los políticos" y mantendrán las movilizaciones por tiempo indefinido. "Todo el campo está unido y estamos en una situación tan crítica que no tememos miedo a las consecuencias legales de lo que estamos haciendo, y no queremos arruinarnos trabajando", ha asegurado este miércoles el portavoz de los manifestantes, Diego Conesa.

[Lea aquí la información completa en La Opinión de Murcia]