Chema Casas (Telefónica): "Aragón se va a convertir en el polo de referencia del sur de Europa en almacenamiento de datos"

El director territorial de Telefónica Este, Chema Casas, durante la presentación de activos en Aragón / ANDREEA VORNICU

El director territorial de Telefónica Este, Chema Casas, augura un futuro prometedor para el sector tecnológico aragónes. "Aragón cumple los requisitos para convertirse en el polo de referencia del sur de Europa en almacenamiento de datos", ha afirmado en la presentación de 'activos' en el territorio. "Más del 97% de las unidades inmobiliarias de Villanueva de Gállego, Manzanera y Monzón (Aragón) tienen conectividad de fibra. Esto es mucho más de lo que tienen algunas capitales europeas", ha remarcado.

Casas ha explicado que Telefónica lleva creciendo al 30% anual en el sector de los datos desde 2003. Por eso es necesario desplegar las fibras "a ritmo acelerado", para soportar precisamente este aumento. Y la compañía pretende seguir en esa línea, algo que será "insostenible" si no se centra en las nuevas tecnologías y, sobre todo, en la conectividad. "Sin conectividad, todo esto no es posible". Porque, a su parecer, la sociedad será tecnológica o se quedará en una dimensión analógica. "No hay términos intermedios", ha asegurado.

"Hemos invertido desde 2012, año tras año, en desplegar todas nuestras redes de fibra", ha puesto en valor. A cierre de 2023, Aragón tenía un 78% de acceso al 5G y un 98% de acceso al 4G. "Son números muy llamativos cuando lo comparamos con capitales de Europa", ha dicho. Para seguir en este camino, hay que mantener "la energía disponible" y, además, contar con una administración pública "favorable" a ello.

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y el director territorial de Telefónica Este, Chema Casas / ANDREEA VORNICU

Ha resaltado la importancia de que los centros de datos, como por ejemplo los que Microsoft implantará en el territorio. Y ha planteado que alrededor de los mismos se desarrolla un ecosistema digital, basado en otras empresas que le dan servicios. "Se van a multiplicar exponencialmente los empleos hasta 2030" ha augurado. Se crearán alrededor de la revolución digital, que ha calificado como la más importante de todas. "El propósito de Telefónica es hacer el mundo más humano conectando la vida de las personas. Es importante no dejar a nadie atrás", ha concluido.

