Accionistas minoritarios de Grifols preparan una demanda por daños y perjuicios contra los administradores de la empresa

Archivo - Fachada de la sede de Grifols, a 9 de marzo de 2023, en Coslada (Madrid). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Accionistas minoritarios de Grifols valoran reclamar en España daños y perjuicios a los administradores de la empresa ante la sospecha de que familiares y directivos vinculados a la compañía supuestamente les "perjudicaron". En concreto, según explican a 'activos' en fuentes conocedoras de la situación, "nos preocupa que se vacíen recursos de la compañía y se los queden unos y no todos". La idea de estos minoritarios es utilizar las leyes de sociedades de capital para emprender una acción social de responsabilidad. Como ha publicado 'activos', también bufetes estadounidenses (Grifols cotiza en Estados Unidos a través de ADRs) demandarán a la farmacéutica catalana basándose, según ellos, en que trasladó "información falsa" al mercado. Estos despachos, de hecho, han puesto formularios a disposición de los inversores que quieran emprender acciones legales contra la farmacéutica y también piden colaboración para recopilar la información que pueda ayudar a demostrar que se han infringido las leyes estadounidenses del mercado de valores.

Grifols ha sido acusada por parte del fondo bajista Gotham City Research de mantener una deuda respecto a su EBITDA (beneficio antes de impuestos y amortizaciones) mucho mayor de la que en realidad tiene, lo que en su opinión hace que las acciones "valgan cero". Esto ha provocado una abrupta caída de las acciones en el Ibex, que ya acumulan un desplome cercano al 50%.

Reclamar indemnizaciones

Los accionistas minoritarios en España, que también valoran sumarse a la demanda de los bufetes en Estados Unidos, encaminarían su demanda por la vía civil con el objetivo de reclamar indeminizaciones (la empresa ha perdido más de 4.000 millones de euros de su valor en bolsa en unos días): "Los perjuicios se causan a la empresa", explican las fuentes consultadas, "y se reclama a los administradores que paguen a la sociedad, lo cual acaba beneficiando al accionista. El enfoque americano es pagar directamente al accionista" según el descalabro en la bolsa.

La CNMV, según publicó 'activos', ha puesto el foco en el caso Grifols no tanto (o no solo) por los supuestos problemas de maquillaje contable en la entidad denunciados por Gotham City, sino sobre todo por la sospecha de operaciones de 'tunnelling' entre la compañía y una sociedad, Scranton, vinculada a la familia y directivos de la compañía. Al comienzo del caso se puso el foco, apuntado por el informe de Gotham, en que el problema estaba en que Grifols consolidaba en sus cuentas dos empresas, Biotest y Haema, a pesar de que no tenía directamente presencia alguna en el capital. La empresa justificaba este ajuste contable explicando que ambas sociedades formaban parte de Scranton, vinculada a Grifols, y además porque tiene una opción de compra sobre ellas. Pero la situación dio rápidamente un giro cuando se supo que la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), el regulador de los mercados, ponía más el foco en quiénes figuran en Scranton que en las posibles discrepancias contables que puedan existir en el perímetro de la consolidación. La CNMV, de hecho, ha enviado a Grifols un requerimiento en que le da un plazo de 10 días para que detalle uno por uno los accionistas e inversores de Scranton, donde figuran miembros de la familia, exejecutivos de la empresa y ejecutivos actuales.

Fuera del perímetro de consolidación

Noticias relacionadas

"Respecto al perímetro de la consolidación", explican los medios consultados por 'activos', "es algo interpretativo, como bien saben los auditores. Pero a nosotros no nos preocupa el perímetro de la consolidación, nos preocupa que se vacíe de recursos la compañía y se beneficie a unos accionistas concretos y no a todos".

Estas fuentes afirman que se encuentran "en la misma línea de actuación que la Comisión de Valores", incluso explican que valoran pedir una reunión con el regulador para recabar información: "Lo lógico para avanzar es tener información del regulador. Si el principio que rige los mercados es la transparencia y no tenemos información, a qué estamos jugando", se preguntan.