Los bufetes de EEUU basarán su demanda contra Grifols en que "trasladó información falsa" al mercado

La crisis de Grifols, tras asomarse al abismo en bolsa, en diez claves

La docena de bufetes de Estados Unidos que preparan demandas colectivas contra Grifols buscan armar el caso contra la compañía sobre la base de que trasladó "información falsa" al mercado. La empresa catalana fue acusada la semana pasada por parte del fondo bajista Gotham City Research de mantener una deuda respecto a su EBITDA (beneficio antes de impuestos y amortizaciones) mucho mayor de la que en realidad tiene, lo que en su opinión hace que las acciones "valgan cero". Esto provocó una abrupta caída de las acciones en el Ibex, que ya acumulan un desplome del 40%. Si las acusaciones de Gotham se demostrasen, la ley federal sobre el mercado de valores de Estados Unidos podría amparar a los inversores minoristas y podrían reclamar indemnizaciones. Ante la pérdida de valor en el mercado, estos despachos han puesto formularios a disposición de los inversores que quieran emprender acciones legales contra la farmacéutica y también piden colaboración para recopilar la información que pueda ayudar a demostrar que se han infringido las leyes estadounidenses del mercado de valores.

Los despachos señalan en los formularios colgados en sus páginas web que la farmacéutica puede ser investigada por posibles violaciones de la ley de valores y se animan a los accionistas a presentarse y a reclamar para recuperar sus pérdidas. "Si ha sufrido pérdidas como resultado de la caída en el precio de las acciones de Grifols, y tiene preguntas acerca de sus derechos legales, por favor, póngase en contacto con nosotros para discutir sus opciones de forma gratuita rellenando y enviando el formulario", señala la web de Wohl&Fruchter, que también señala que el despacho investiga si Grifols "ha violado las leyes federales de valores con base en las alegaciones de un informe publicado por el fondo Gotham City".

En Estados Unidos son habituales las demandas colectivas y los bufetes de abogados se han lanzado a la búsqueda del mayor número de clientes posibles para armar un caso contra la catalana Grifols. Por el contrario, en España este tipo de demandas se realizan de forma individual y cada inversor debe actuar por su cuenta. Sin embargo, los abogados estadounidenses necesitan un mínimo de 40 afectados. Una vez la justicia americana acepte el caso, otros afectados que quieran sumarse a la causa podrán hacerlo.

La compañía Grifols ya se enfrentó el pasado año a un proceso colectivo en Estados Unidos en el que la empresa de hemoderivados recibió una demanda por no velar por el anonimato de sus donantes de plasma en Estados Unidos. La farmacéutica catalana tuvo que pactar con los 66.000 afectados un pago de 16 millones de euros a cambio de que retirasen la demanda.

La clave de las demandas en Estados Unidos está en si los bufetes son capaces de encontrar un hilo argumental con el que armar una acusación. Por ese motivo, algunos de los bufetes que están preparando la demanda también señala en sus formularios web que están abiertos a recibir cualquier tipo de información. "Si ha adquirido valores de Grifols, tiene información o desea saber más sobre estas demandas, o tiene alguna preguntas sobre este anuncio sobre sus derechos, pónganse en contacto con Frank R. Cruz", reza el mensaje del bufete The office of Frank R. Cruz. El bufete Hagens Berman incluso señala en su web que los denunciantes que aporten información no pública a la investigación sobre Grifols están protegidos por la SEC (el regulador del mercado de Estados Unidos).

Investigación en España

En el caso de España, han sido los despachos Zunzunegui y Cremades & Calvo Sotelo los que se plantean actuar en representación de los inversores minoritarios en representación de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec). De momento, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está investigando los vínculos de Grifols con Scranton, la sociedad patrimonial vinculada a la propia familia Grifols. La clave está en las transacciones túnel. Estas dos palabras, que figuran en el informe de Gotham, hacen referencia en realidad a operaciones vinculadas a la venta, por parte de Grifols a Scranton, sociedad patrimonial que supuestamente pertenece a la propia familia Grifols, de dos empresas: Biotest (también conocida como BPC Plasma) y Haema. Según el informe de Gotham, Grifols usa esta operación para maquillar sus cuentas, engrosando el beneficio y reduciendo su deuda, por lo que concluye que sus acciones deberían valer cero.

Gotham lo define como "la transferencia de activos y beneficios fuera de las empresas en beneficio de quienes las controlan". En este caso, apunta a que los accionistas o la dirección de la primera empresa (Grifols, en este caso), suelen ser propietarios absolutos de la segunda empresa (Scranton) y, por tanto, se benefician de transacciones que, de otro modo, serían "desastrosas". Conviene recordar que, pese a que Grifols vendió las empresas Biotest y Haema a Scranton, seguía consolidando ambas en sus cuentas argumentando que tiene una opción de compra.

Al consolidar Biotest y Haema, el supuesto beneficio de la operación para Grifols habría consistido en que habría podido 'reducir' su deuda en "al menos 920 millones", al tiempo que engrosaba sus beneficios de 2022 en 82 millones. Al tener en cuenta ambos factores, Gotham llega a la conclusión de que el apalancamiento (endeudamiento) de Grifols no equivale a 6 veces el Ebitda, como afirma la empresa, sino que "está más cerca de 10 ó 13 veces". De ahí su demoledor impresión sobre la compañía catalana del Ibex y su afirmación de que las acciones deberían valer cero. El mercado, de hecho, ha reaccionado provocando una auténtica sangría en bolsa. Las acciones, que antes del informe valían más de 14 euros, cotizan ahora por debajo de 9. La empresa está viendo cómo se volatilizan unos 4.000 millones de euros de su capitalización.