Grifols alega que la familia catalana no tiene la mayoría en Scranton

Gotham City Research ha lanzado minutos antes de la conferencia telefónica de Grifols con inversores "una pregunta que nadie ha abordado", la de de si los bancos y acreedores de la firma catalana conocen que tanto esta última como Scranton "consolidan totalmente" Haema y BPC Plasmas en sus estados financieros.

"¿Saben los bancos y acreedores de Grifols que tanto Grifols como Scranton consolidan totalmente Haema y BPC Plasma en sus estados financieros?", ha publicado este jueves el fondo bajista en X, antigua Twitter. En concreto, Gotham ha asegurado que tiene "muchas preguntas y observaciones sobre Grifols", y que por ello lanzan la pregunta que nadie había realizado.

We have many question + observations regarding Grifols. At this moment, we will leave you with one question that NO ONE has addressed:



Do Grifols' banks and creditors know that Grifols AND Scranton BOTH FULLY CONSOLIDATE Haema and BPC Plasma onto their financial statements?