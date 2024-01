Grifols se hunde ya un 50% en el Ibex por un informe que dice que ha manipulado sus cifras

Gotham City Research, un fondo bajista que analiza las cuentas de las compañías en busca de irregularidades, ha puesto en tela de juicio las cifras de la farmacéutica Grifols. El informe que ha publicado la firma este martes ha provocado el desplome de los títulos de Grifols de hasta un 50% en el Ibex 35, hasta los 7,12 euros por acción. En la preapertura del parqué la empresa ya se había dejado un 14%. El documento presentado por el fondo es demoledor para el grupo catalán, al que acusa de manipular sus cuentas y ocultar parte de su deuda, acusaciones totalmente rechazadas por el grupo en una nota enviada a la CNMV.

El fondo Gotham City Research es la firma de inversión es la misma que hace diez años tumbó a Gowex y destapó el escándalo financiero por el que el empresario Jenaro García acabó enfrentándose a la Justicia por fraude. La compañia de García ofrecía servicios de wifi y llegó a estar valorada en 2.000 millones de euros, pero después de la denuncia de Gotham de que los ingresos de la empresas estaban inflados y que muchos de sus datos comunicados al mercado eran falsos, Gowex acabó reconocimiento que los resultados que había publicado no representaban una imagen fiel de sus cuentas. Acabó en liquidación.

GRF shareholders, due to minority interests, own shares in a loss-making entity that is heavily indebted. We believe GRF manipulates reported debt & EBITDA to artificially reduce leverage to 6x which we believe is closer to 10x-13x. Should we be correct, then GRF equity = 0.