La CNMV afirma que está analizando el informe de Gotham sobre Grifols y que estudia lo que dice la empresa

Archivo - El presidente de honor de Grífols, Víctor Grífols Roura, en una imagen de archivo / DAVID ZORRAKINO - Archivo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha afirmado este martes a 'activos' que está analizando el informe de Gotham City Research sobre Grifols y que está estudiando lo que dice la compañía y "recabando los datos que sean precisos".

Fuentes del mercado explican que las acciones de la compañía farmacéutica catalana no están suspendidas sino que "no casan las órdenes de compra y venta". "No suspendemos porque las acciones de una cotizada suban o bajen mucho. Suspendemos cuando no hay información en el mercado o hay información pendiente de difundir", comentan desde la CNMV. "En este caso el informe es público", añaden.

El fondo bajista Gotham City Research publicó este lunes de madrugada un informe que ha puesto en tela de juicio las cifras de la farmacéutica Grifols. El informe que ha publicado la firma ha provocado el desplome hasta un 50% en la apertura del Ibex 35. El documento presentado por el fondo es demoledor para el grupo catalán, al que acusa de manipular sus cuentas y ocultar parte de su deuda. Esta firma de inversión es la misma que hace diez años tumbó a la compañía Gowex y destapó el escándalo financiero por el que el empresario Jenaro García acabó enfrentándose a la Justicia.

Noticias relacionadas

El fondo asegura que Grifols, que está trasladando a los inversores un apalancamiento de seis veces su ebitda (el beneficios antes de impuestos y amortizaciones), en realidad tiene una deuda que se situaría entre 10 y 13 veces. El documento de Gotham City Research indica que tanto Grifols como Scranton, el holding financiero de la familia propietaria de la farmacéutica, que posee el 8,4% de la farmacéutica, están engañando a los inversores sobre sus estados financieros. "Si la estimación que estamos haciendo sobre el endeudamiento de Grifols es correcta, la compañía afronta unos costes de financiación notablemente mayores de lo que ha trasladado al mercado. Creemos que no se debería invertir en estas acciones y su valor real es cercano a cero", señala de forma contundente el informe.

Por su parte, Grifols ha tachado el informe de Gotham City Research de "informaciones falsas y especulaciones". "Como empresa comprometida con la transparencia, integridad y conducta ética, negamos y rechazamos categóricamente cualquier acusación de prácticas contables o de información erróneas de nuestros estados financieros consolidados", apuntan en un hecho relevante publicado en la CNMV.