Ferrovial prevé estrenarse en el Nasdaq al mismo precio con el que cotiza en España y Países Bajos

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino.

Ferrovial, el grupo de construcción fundado por la familia del Pino, prevé estrenarse en el Nasdaq este primer trimestre, tal y como adelantó 'activos', con el mismo valor con el que debutó en la Bolsa de Ámsterdam, es decir, a 36 dólares por acción, según el folleto informativo que ha enviado la compañía a la SEC, el regulador del mercado estadounidense. Este precio es similar al que están registrando los títulos de la compañía en Euronext y el parqué español, donde cada acción se intercambia por unos 33,4 euros.

La compañía justifica su interés en cotizar en el Nasdaq, frente a otros índices estadounidenses, debido a la fuerte presencia de empresas tecnológicas y la potente revalorización que ha tenido este mercado. El grupo cita que el Nasdaq subió hasta un 55% impulsado por grupos como Apple, Microsoft y Nvidia.

El documento remitido a la SEC por parte de Ferrovial analiza todos los factores de riesgo actuales que rodean a su negocio, algo habitual en este tipo de folletos. Entre los riesgos a los que apunta el grupo se encuentra el daño reputacional en España de su traslado o la posibilidad de que el Gobierno le penalice por el cambio de sede de la compañía y debe abonar más impuestos de los previstos. La empresa también advierte a sus futuros accionistas en Estados Unidos que podrían verse expuestos al tratar de proteger sus derechos, puesto que la jurisdicción aplicable a Ferrovial es la neerlandesa o la española y en ningún caso la estadounidense.

Menor liquidez

Ferrovial también apunta en el documento enviado a la SEC que la liquidez puede verse afectada al cotizar en tres países a la vez (España, Países Bajos y Estados Unidos). Una de las novedades es que la compañía admite que incurrirá en costes adicionales por su salida anticipada en el Nasdaq, sobre todo en términos legales y de contabilidad para llevar a cabo procesos de 'compliance' que se ajusten a la ley.

Ferrovial también advierte de que ha identificado "debilidades materiales" en sus controles internos sobre la información financiera, por lo que ya ha contratado a un asesor externo para solucionar este problema. "Si no podemos remediar estas debilidades materiales, o si no podemos desarrollar y mantener un sistema efectivo de controles internos, es posible que no podamos producir estados financieros oportunos y precisos o cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, lo que puede afectar negativamente a nuestro negocio y el precio de nuestros valores", detalla la compañía.