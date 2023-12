Las pymes de la España vaciada soportan un SMI por encima del 75% del salario medio bruto

Un camarero tira una cerveza artesanal en uno de los bares que participan en Artesana Week Lavapiés. / RICARDO RUBIO

Entre 2018 y 2023, el salario mínimo español aumentó un 46,8% de los 735,9 euros a los 1.080 euros fijados por decreto el año pasado. Si se cumple la evolución prevista para el salario medio de jornada completa, un salario medio de 1.135 euros marcaría en 2024 un nuevo máximo histórico n la relación entre ambas variables: en 2024, el SMI equivaldría al 60.8% del salario promedio neto. El impacto de estas subidas no es el mismo en el caso de una empresa de gran tamaño que en el de una pyme. En los últimos dos años, si se suma la presión fiscal, el incremento de las cotizaciones sociales y del SMI y el encarecimiento de las materias primas, los costes totales se han disparado un 19,3% en los últimos dos años para la mayor parte del tejido empresarial español. Pero las actualizaciones del SMI no han repercutido de la misma manera en compañías de menor tamaño situadas en zonas urbanas y en aquellas con sede en la España vaciada. Las pequeñas empresas, con plantillas que no superan los 50 empleados, de 26 provincias soportan un SMI por encima del 75% del salario medio bruto.

Es una de las conclusiones que se extraen del informe "Salarios: Repercusión de la subida del SMI en la pyme española", elaborado por Cepyme. Ávila corona la lista con el mayor impacto por el alza del SMI (90,8%) y le siguen muy de cerca Zamora y Badajoz (89,1% y 87,3%, respectivamente). En última posición se encuentra Orense, donde el SMI supera el salario medio bruto en un 75,3%, seguido de Guadalajara y Málaga (76,3% y 76,9%, respectivamente). Las últimas subidas han distorsionado la relación entre el salario mínimo y el promedio en 38 provincias españolas, donde el SMI excede en el 60% del medio provincial. Tan solo 14 provincias tienen un salario mínimo situado por debajo de este umbral, mientras que en 11 provincias, la relación entre el salario mínimo y el promedio es mayor al 70%.

La mayor afectación en zonas despobladas se observa al comparar las comunidades autónomas. Si se elevase el SMI a 1.135 euros, dejaría a 13 regiones con un porcentaje del SMI sobre el salario medio mayor que el marcado a nivel nacional. En este escenario, Extremadura destacaría con un SMI que representaría el 72,8% del salario medio autonómico. Por detrás le seguiría Canarias (68,5%), Murcia (67,4%), Andalucía (66,5%) y Castilla y León (65,9%), todas ellas zonas donde la despoblación hace mella desde hace años. Solo cuatro comunidades autónomas se quedarían por debajo del umbral nacional, coincidentes con zonas donde se desplaza la población en busca de trabajo: Madrid (52,3%), País Vasco (54%), Navarra (56%) y Cataluña (56,7%).

El sector agrario, el más afectado

De todos los sectores, el agroalimentario es el que más daños ha sufrido por las subidas del salario mínimo con un impacto cercano al 60%. Debido a que el SMI supera en el 70% el salario medio de las provincias donde se asienta tradicionalmente la agricultura, las empresas que se dedican a este sector llevan 27 meses perdiendo empleo cuando hace apenas cinco años había un millón de personas contratadas. Si se echa la vista atrás, el campo tiene actualmente la menor cantidad de trabajadores desde 1877. "Al final se castiga más el territorio despoblado, donde las empresas no encuentran personas porque no pueden ser competitivas", expresan fuentes empresariales. Los costes laborales se han disparado un 9,1% desde 2018 para las pymes, algo más que en el caso de las empresas de gran tamaño, y el coste salarial mínimo mensual es hasta un 75% más alto que el salario mínimo (entre 1.740 y 1.824 euros según cuál sea el tipo de cotización de accidentes de trabajo), de ahí que muchas firmas que se dedican al ámbito agroalimentario no sean capaces de soportar más subidas.

En otros sectores las cifras no mejoran. Una pequeña empresa dedicada a los servicios soporta un SMI que supera al salario medio del sector en un 70,5%. En cambio, una compañía de servicios de medio tamaño recibe un impacto del SMI del 58,6% por encima del salario medio y en el caso de una de gran tamaño desciende al 53,9%. Ocurre lo mismo para el resto de ámbitos. En el campo de la construcción, las pymes soportan un SMI un 65,1% por encima del salario medio que disminuye para las empresas medianas (56,5%) y para las de gran tamaño (48,9%). Y para la industria, las grandes compañías tienen un impacto del SMI del 48,2%, mientras que en las medianas es del 54,3% y de las pequeñas del 63,1%. En total, el salario mínimo de las pymes es un 68,9% superior al salario medio, el de las medianas empresas del 57,6% y el de las grandes del 53%.