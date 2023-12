España deberá invertir 40.000 millones de euros para alcanzar el objetivo eólico en 2030

Fuentes de energía eólica.

El acuerdo de la COP28 en Dubái se hizo de rogar, pero llegó con buenas noticias. Por primera vez, se insta a los países a abandonar los combustibles fósiles y a sustituirlos por renovables. Una de estas energías clave para los Estados miembro, y también para España, será la eólica. "Estimamos que España tiene que invertir hasta 40.000 millones de euros para alcanzar el objetivo eólico para 2030 del PNIEC", ha expuesto Heikki Willstedt, director de políticas energéticas y cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), durante una jornada sobre "La importancia de acelerar la transición energética". En concreto, el objetivo fijado por el gobierno en el PNIEC de generación de electricidad a partir de energías renovables se sitúa en el 81% para 2030.

Ese es uno de los retos que los expertos en cambio climático y energía han visto para los próximos años a nivel nacional, aunque la generación de energía renovable es una gran meta para todos los países. "Si bien la ambición para una mayor instalación de renovables es clara, el mundo está un poco más dividido en relación con la transición energética y en cómo conseguirla", asegura Willstedt. Por ejemplo, la Unión Europea ha incluido al gas y a la energía nuclear como energías verdes que pueden utilizar los distintos Estados para acometer el fin de los combustibles fósiles. El cambio climático sigue avanzando "y se tendrían que haber conseguido ya estos avances", afirmó José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), de ahí que cualquier paso en esta lucha es, "además de imprescindible, bienvenido".

Uno de los aspectos relevantes que se extraen de las conclusiones de la COP28 es su valor jurídico. Para Jaime Almenar, socio del despacho de abogados Clifford Chance, la gramática del acuerdo "lleva a un escenario poco vinculante, en los que habrá que determinar cómo contribuye cada país, pero de mensajes importantes". Respecto a multiplicar la generación de energía renovable, Almenar alerta sobre "mantener los regulatorios estables y predecibles de forma que la inversión esté asegurada y esto incentive colocar cada vez más renovables sin ahuyentar a los que quieran instalarlas". Con todo, no hay que olvidar que las redes eléctricas cada vez serán más importantes por la transición ecológica. "Ahora mismo el marco retributivo actual no facorece las inversiones y no está alineada con el nuevo contexto financiero", ha subrayado Esther Martínez, directora del sector de Energía y Utilities para la división de Consultoría de PwC.

Al final, y tal y como ha ocurrido ayer mismo en Dubái, la descarbonización de las economías se reduce al trabajo conjunto de todos a través de alianzas. "Tenemos las tecnologías y lo que hace falta es poner en marcha políticas públicas que aceleren la transición energética para conseguir este importante objetivo", ha señalado Gonzalo Saénz de Miera, director de cambio climático y alianzas de Iberdrola y presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde que ha participado activamente en la COP de este año.