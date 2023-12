I Foro 'Una banca en transformación', en directo

Leo Alvear (Banco Sabadell): "Es positivo que exista el Código de Buenas Prácticas, estamos viendo escasísima demanda""

El director financiero de Banco Sabadell recuerda que "los bancos lo que no queremos es tener préstamos dudosos", de ahí que las entidades bancarias no se limiten solo al Código de Buenas prácticas, también tienen otras medidas para clientes que no son tan vulnerables.