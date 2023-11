Hacienda: las multas de 150.000 euros que tendrás que pagar si haces esto con tu cuenta bancaria

BBVA mundo sin bancos

La Agencia Tributaria siempre tiene un ojo puesto en las transferencias bancarias, en parte porque los bancos están obligados a proporcionar información sobre sus clientes al organismo. Hacienda quiere luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales, por lo que solo está interesada en aquellos movimientos de dinero sospechoso. Además, si las transferencias que hacemos son demasiado grandes, podemos recibir una multa muy dura.

Objetivo de Hacienda

La Agencia Tributaria está interesada, sobre todo, en los movimientos de dinero, pero no solo en quién los recibe. También tienen puesto el ojo sobre quién lo envía, la frecuencia de envío, las cantidades y los propios movimientos internos de las cuentas en España. El objetivo final es eliminar el blanqueo de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo.

Cuáles son las transferencias que multa Hacienda

Si los préstamos o créditos pasan de 6.000 euros, es obligatorio notificar a Hacienda. Por otro lado, si la transacción es superior a 10.000 euros y no se ha notificado, pueden iniciar una investigación. Además, los recibidores de estas cantidades están obligados a incluirlas en la Declaración de la Renta del año siguiente y justificarlas.

Noticias relacionadas

La Agencia Tributaria también exige informar de transacciones superiores a los 3.000 euros y de movimientos con billetes de 500 euros, sea cual sea la cantidad final de la transferencia. Si ignoramos la orden de Hacienda y no informamos sobre estos movimientos, la multa puede llegar a los 2.500 euros. Si el particular no es capaz de justificar el origen de los fondos, con la sospecha de ser ilegal, la multa puede alcanzar los 150.000 euros. Los porcentajes de la sanción pueden ir del 2% hasta el 25%.

Cómo esquivar la multa de Hacienda

Para evitar la investigación y la multa de Hacienda, los que han recibido tales transacciones deben presentar el modelo S1 cumplimentado. Ahí el beneficiario podrá especificar sus datos, los datos del emisor y el origen del dinero. Al terminar el formulario, se puede presentar mediante certificado electrónico o Cl@ve PIN. También hay que tener cuidado al rellenar mal el formulario, ya que conlleva una multa de 150 euros.