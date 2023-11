Esta es la viral respuesta de Rufián a Figo tras la investidura: "Que chulito el pseudo catalán"

El líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, en el debate de investidura. / DAVID CASTRO

Desde hace años, el exfutbolista Luis Figo reside en Madrid, y siempre suele mostrar su opinión en redes sociales respecto a los temas más candentes de la capital. Ayer no fue diferente, ya que dedicó un mensaje al diputado Gabriel Rufián de ERC en relación a su intervención durante la investidura de Pedro Sánchez. Así empezó lo que acabó convirtiéndose en otro enganchón más en Twitter entre estas dos figuras, que tienen un historial desde hace años.

El mensaje de Figo a Rufián

Durante la segunda sesión de investidura, Rufián mandó una advertencia a Pedro Sánchez, avisándole de que "no se la juegue": "¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros? ¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue. No se la juegue. Créame", exclamó el diputado.

Figo entonces comentó el tuit de la intervención de Rufián escribiendo un "qué chulito el pseudo catalán", lo cual no le sentó muy bien a Rufián, el cual respondió al portugués de una manera que se ha hecho tremendamente viral, recibiendo alrededor de 4.000 likes en una hora.

La viral respuesta de Rufián a Figo

Noticias relacionadas

Rufián optó por ser simple, pero certero, yendo directo al grano, así que le devolvió el golpe mandando un enlace a la sección de deudas de la Agencia Tributaria. A su vez, Figo volvió a responder al diputado catalán, esta vez de manera más extensa:

"Caro pseudo catalán no te pongas nervioso, tienes 4 años más para chupar del bote, y eso que ibas a estar solo 18 meses. ¿Agencia Tributaria? Tienes que ser más creativo querido. A lo mejor no hay que pagar a partir de ahora, ya que entro también en la amnistía catalana...", ha sentenciado Figo.