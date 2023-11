Estos son los cinco motivos por los que Hacienda puede embargar los bienes de los autónomos

Fachada del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Si alguna vez te has preguntado los motivos por los que Hacienda o la Seguridad Social podrían reclamar los bienes de los autónomos para saldar deudas, Declarando ya tiene la respuesta. La plataforma online de asesoramiento fiscal para autónomos ha elaborado un decálogo en el que repasa las razones por las que estos organismos podrían embargar las cuentas y bienes de los autónomos.

Embargo de Hacienda

Según explica Marta Zaragozá, CEO de Declarando, el embargo se trata de "una medida de último recurso de la que dispone la administración para cobrarse deudas generadas por diferentes motivos". Zaragozá aclara que "Hacienda no procede al embargo de manera inmediata, sino que suele enviar requerimientos previos para dar la oportunidad al contribuyente de regularizar su situación". Por ello, es de vital importancia que los autónomos estén pendientes de las notificaciones de la Agencia Tributaria.

En caso de embargo, Hacienda tomaría posesión de los bienes de los autónomos para cobrarse la deuda a través de la subasta de los mismos. Además, la Agencia Tributaria puede aplicar restricciones sobre los activos esenciales de un negocio, lo que podría dificultar o incluso paralizar su funcionamiento.

Consecuencias de un proceso de embargo

Los procedimientos de embargo, recuerda Declarando, conllevan unas consecuencias para los autónomos más allá de las económicas: "Los embargos suelen derivar en un impacto negativo en la reputación y en la confianza de los autónomos y sus negocios de cara a proveedores, clientes o socios comerciales”, recuerda Marta Zaragozá. Otros problemas derivados de un procedimiento de embargo pueden tener que ver con la aparición de procesos judiciales adicionales si el autónomo decide impugnar el embargo o la pérdida de control sobre los activos y las finanzas del negocio, ya que Hacienda asume el control de los bienes embargados.

Las 5 razones por las que Hacienda podría embargar tus bienes

Impago de impuestos

Uno de los motivos principales que pueden llevar al embargo es el impago de los impuestos como el IVA o el IRPF. En este caso, Hacienda dispone de un plazo para reclamar la cantidad adeudada y reclamar su ingreso voluntario con los intereses correspondientes. Si el ingreso no se hace efectivo, la Agencia Tributaria puede proceder a embargar las cuentas o bienes de los autónomos por valor de la deuda generada.

Deudas por multas y sanciones

Ante esta situación, el embargo va a ir precedido de la "providencia de apremio", un aviso notificado por la Agencia Tributaria en el que se informa de un plazo determinado para pagar que, en caso de no hacerse efectivo, se verá incrementado 20% más los intereses de demora. Si el pago siguiera sin ejecutarse de manera voluntaria, el siguiente paso sería en embargo.

Declaraciones inexactas o fraudulentas

Si Hacienda descubre que un autónomo ha presentado declaraciones fiscales inexactas o fraudulentas, puede imponer sanciones y proceder al embargo de bienes para recuperar las cantidades defraudadas.

Deudas derivadas de aplazamientos o fraccionamientos de pago

Los autónomos que hayan acordado con Hacienda un aplazamiento o fraccionamiento de pago de deudas fiscales y no cumplan con los plazos establecidos, también pueden ser objeto de embargo.

Deudas con la Seguridad Social

Hacienda no es el único organismo que utiliza el embargo para cobrar deudas. La Seguridad Social también dispone de esta medida para proceder al cobro de las cotizaciones no satisfechas por los autónomos. Al igual que sucede con Hacienda, aquellos autónomos que no hagan frente a sus deudas con la Seguridad Social serán reclamados por la vía ejecutiva, que implica un aumento de la deuda por recargos e intereses.