Esta es la pensión a la que tienes derecho a los 65 años si nunca has cotizado

Esta es la jublicación a la que tienes derecho sin haber cotizado

La pensión de jubilación es una prestación económica de carácter vitalicio que perciben todos los trabajadores una vez dejan sus funciones. Es un derecho recogido en el artículo 50 de la Constitución recoge este derecho: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Contributivas y no contributivas

Las pensiones de jubilación pueden ser de dos tipos. En las contributivas, la cantidad percibida por el jubilado la determina la cotización que este ha tenido durante los años que ha trabajado, siempre que se hayan cumplido un mínimo de 15 años cotizados. Sin embargo, en España también hay pensiones de jubilación no contributivas, que se encargan de cubrir las necesidades de las personas mayores de 65 años que no hayan cotizado nunca, o si lo han hecho, no lleguen a la cantidad mínima de años cotizados.

¿Durante cuánto tiempo se paga?

Esta pensión es vitalicia, es decir, se concede hasta el fallecimiento del solicitante, siempre y cuando, el trabajador siga cumpliendo todos los requisitos para poder seguir cobrándola.

¿A cuánto asciende?

Noticias relacionadas

La cuantía individual de la pensión para cada beneficiario se establece función de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia; no pudiendo ser inferior dicha cuantía a 1.474,90 euros uros anuales, que se corresponde con el 25% del importe íntegro para 2022. La pensión no contributiva en cada caso habrá que recalcular el importe mensual teniendo en cuenta las personas que conviven con el beneficiario y si tienen o no ingresos, con lo que el importe mensual puede ser inferior o superior, hasta los topes indicados.

Requisitos para acceder a esta pensión

No tener derecho a solicitar la pensión de jubilación en el nivel contributivo por no cumplir los requisitos.

Tener 65 o más años .

Tener carencia de rentas . Se entiende que el solicitante carece de rentas, cuando tenga ingresos inferiores a 5.899,60 euros al año, importe actualizado a este año 2022. No obstante, aunque los ingresos del solicitante sean inferiores a 5.899,60 euros al año, si el solicitante convive con familiares se cumplirá el requisito cuando la suma de las rentas de todos los miembros de la unidad familiar, sea inferior a las cuantías recogidas en cada caso concreto, conforme a unas tablas en las que se recoge la “carencia de rentas o ingresos”, y que se muestran en este sitio del IMSERSO.

Residir legalmente en España. Este requisito se entenderá cumplido, cuando se haya residido en España como mínimo 10 años y, al menos, dos de ellos, deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud y haberse realizado ininterrumpidamente.

Obligaciones de los pensionistas

Las personas que hayan solicitado la pensión no contributiva de jubilación tienen la obligación de: